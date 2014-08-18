باتو وكاكا يفوزان في الدوري البرازيلي.. وروبينيو يخسر مع سانتوس

ساو باولو، (إفي): استعاد فريق كروزيرو نغمة الانتصارات مجددا بفوزه على ضيفه سانتوس بثلاثية بيضاء ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليحافظ على صدارته للبطولة.

وشهدت المباراة التي أقيمت الليلة الماضية، تألق أصحاب الأرض وسيطرتهم على مجريات اللقاء وهو ما تكلل بتسجيلهم لثلاثة أهداف حملت توقيع مارسيلو مورينو (ق25) وريكاردو جولارت (ق48) وبابتيستا (ق88).

وشارك القادم من ميلان روبينيو في المباراة كاملة، ولكنه لم ينجح في مساعدة سانتوس.

وبهذه النتيجة رفع كروزيرو رصيده إلى 33 نقطة ليحتفظ بصدارة البطولة بفارق نقطتين عن إنترناسيونال الوصيف، بينما تجمد رصيد سانتوس عند 20 نقطة في المركز العاشر.

وفي إطار الجولة نفسها فاز ساو باولو على مضيفه بالميراس 2-1 ، ليحل الضيوف في المركز الخامس برصيد 26 نقطة فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

وواصل كاكا المشاركة مع ساو باولو، وسجل زميله ألكسندر باتو الهدف الأول.

وفاز فلامنجو على مضيفه كوريتيبا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، تاركا أصحاب الأرض يقبعون في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

وبهدفين دون رد فاز جريميو على ضيفه كريسيوما، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، أما الضيوف فحلوا في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

وانتهت المباراة التي جمعت بين فيتوريا وشابيكوينسي بالتعادل السلبي، ليضيف الأول نقطة إلى رصيده ليبلغ 15 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة عن شابيكوينسي صاحب المركز الثالث عشر.

وبهدفين لكل منهما تعادل فيجرينسي وأتلتيكو مينيرو ليحل الثاني سادسا برصيد 23 نقطة، بينما يقبع فيجرينسي في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة فقط.

وتغلب بوتافوجو على فلومينينزي بهدفين دون رد، ولكن الثاني لا يزال في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، أما بوتافوجو فرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

واختتمت مباريات الجولة الخامسة عشر بتعادل سبورت ريسيفه أمام ضيفه أتلتيكو باراناينسي بهدف لكل منهما، ليحل أصحاب الأرض في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما جاء الضيوف في المركز السابع برصيد 23 نقطة.