يونايتد يغري دي ماريا بـ200 ألف استرليني أسبوعيا

يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض بمبلغ 50 مليون جنيه استرليني بالإضافة لراتب أسبوعي يبلغ 200 ألف استرليني من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب ريال مدريد الإسباني.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية لرغبة مدرب يونايتد الهولندي لويس فان جال الملحة في ضم دي ماريا إلى صفوف فريقه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبأن فان جال قد أبلغ المدير التنفيذي للنادي إيد وود بضرورة القيام بأي شيء من أجل إنهاء صفقة انتقال دي ماريا.

وخسر مانشستر يونايتد مباراته الافتتاحية على أرضه أمام سوانزي سيتي السبت الماضي، مما دفع فان جال لمحاولة تدعيم صفوف فريقه الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع قبل غلق باب الانتقالات بنهاية الشهر الجاري.

وأشارت بعض التقارير أن دي ماريا قد أعرب لبعض أصدقائه عن دهشته من الراتب الأسبوعي الذي عرضه عليه يونايتد والذي يتجاوز عرض باريس سان جيرمان الفرنسي والذي لم يتم بسبب شروط اللعب المالي النظيف التي أعاقت فريق العاصمة الفرنسية عن إتمام الصفقة.

يذكر أن يونايتد لن يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وهو ما قد يفسر العرض المالي الكبير الذي يحاول به الشياطين الحمر تعويض دي ماريا عن عدم المشاركة أوروبياً.

ولم يضم يونايتد هذا الصيف سوى الثنائي لوك شو من ساوثامبتون وأندير هيريرا من أتلتيك بلباو، فيما يسعى فان جال لإنهاء صفقة انتقال الأرجنتيني ماركوس روخو ظهير أيسر سبورتنج لشبونة والهولندي داني بليند مدافع أياكس هذا الأسبوع.