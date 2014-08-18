يونايتد يعرض إعارة ناني وتحمل راتبه لإنهاء صفقة روخو

ربما يكون البرتغالي ناني جزء من صفقة انتقال الظهير الأيسر الأرجنتيني ماركوس روخو إلى صفوف مانشستر يونايتد.

روخو مدافع سبورتنج لشبونة كان هدفاً للشياطين الحمر منذ نهاية كأس العالم والذي قدم فيه اللاعب مستوى طيب مع منتخب الأرجنتين الذي حل وصيفاً لألمانيا، لكن سبورتنج رفض عرض يونايتد الأول مما دفع روخو للعصيان والامتناع عن المشاركة في تدريبات ناديه، قبل أن يعود ويعتذر لإدارة وجماهير سبورتنج عبر قناة النادي يوم الأحد ويؤكد عودته للمران إعتباراً من اليوم.

ويسعى مانشستر يونايتد لإقناع سبورتنج لشبونة بإنهاء الصفقة بدخول ناني فيها على سبيل الإعارة، على أن يقوم الفريق الانجليزي بدفع الجزء الأكبر من راتبه على مدار الموسم.

لكن ناني يبقى عائقاً أمام اتمام الصفقة حيث يرفض الجناح البرتغالي العودة إلى ناديه السابق سبورتنج لشبونة بهذه الطريقة بحسب تقارير صحفية انجليزية وبرتغالية.

ويطلب سبورتنج لشبونة 24 مليون جنيه استرليني وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد روخو، فيما توقف عرض يونايتد عند 16 مليون استرليني فقط.