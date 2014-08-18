ديمبا با: رحلت عن تشيلسي لأن مورينيو يفضل النجوم

يعتقد السنغالي ديمبا با أن مدرب تشيلسي البرتغالي جوزيه مورينيو ينظر للأسماء الكبرى ويفضلها على الأرقام والاحصاءات.

با الذي ترك تشيلسي إلى بشكتاش التركي هذا الصيف لم يجد مكاناً في تشكيلة تشيلسي الموسم الماضي بعدما فضل مورينيو دائماً مشاركة صامويل إيتو أو فرناندو توريس، ولم يلجأ للسنغالي إلا في غيابهما.

وقال با أن مورينيو كان يفضل دوماً مشاركة النجوم أصحاب الصيت العالي والأسماء الكبيرة بغض النظر عن المستوى والمردود الذي يقدمه اللاعبون في الملعب.

لكن ديمبا با أعرب عن سعادته بما حققه مع البلوز، متمنياً لهم التوفيق في الموسم الجديد وخاصة لصديقيه المقربين البلجيكي إيدين هازار والصربي برانيسلاف إيفانوفيتش حسبما ذكر.

وأعرب السنغالي عن سعادته بالتواجد مع بشكتاش وبالاستقبال الرائع الذي حظى به، مؤكداً أن الطريقة التي تفاوض بها بشكتاش معه كانت مليئة بالمشاعر والحب وهو ما دفعه لقبول العرض التركي.

ويقود با بشكتاش أمام أرسنال في مباراة ذهاب الدور الأخير من تصفيات دوري أبطال أوروبا بحثاً عن مقعد في دوري المجموعات، وتقام المباراة مساء الثلاثاء على ملعب أتاتورك في اسطنبول، على أن تقام مباراة الإياب في لندن الأسبوع المقبل.