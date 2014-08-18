مدير أمن بشركة أبو زعبل للأسمد بـ«الهروب الكبير»: ملثمين إقتحموا الشركة وسرقوا اللوادر

استمعت الدائرة رقم 15 بمحكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة الي اقوال الشاهد الثالث والثلاثين فيصل مجاهد عبد العزيز محمد بدوى السن 60 – مدير ادارة الأمن بشركة أبو زعبل للأسمدة وذلك في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة أعلامياً بـ” الهروب الكبير” والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهم أخر.

وقال الشاهد حين سؤاله فى المحضر رقم 1050 لسنة 2011 إدارى الخانكة أنه بتاريخ 29/1/2011 حوالى الساعه 4 مساء وحال مباشرته عمله كمدير ادارة الأمن بمصنع سماد أبو زعبل فوجىء بإقتحام أشخاص ترتدى الجلابيب وعليها جواكت أو بلاطى وملثمين للمصنع بإطلاقهم أعيره ناريه على البوابه مما أدى إلى فتحها وقاموا بالدخول إليه واجبروا سائقى ثلاث لوادر على الخروج معهم من المصنع تحت تهديد السلاح وبعد ربع ساعة عادوا وتمكنوا من سرقة لودر كبير قاده أحد رجالهم.

وأضاف الشاهد أنهم كانوا يستقلون سيارات ملاكي ونصف نقل بيضاء بدون لوحات، وأنه تم العثور على اللودر الكبير على مسافة حوالى 300 م بجوار سور ليمان أبو زعبل بعد إستخدامه فى كسر السور الخاص به.