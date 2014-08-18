الإحصاء: الزيادة اليومية للسكان تبلغ 5604 فرد فى اليوم

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيادة اليومية للسكان بلغت 5604 أفراد/يوم بمعدل 3.9 فرد/دقيقة تقريبا.

> وأوضح الإحصاء – فى بيانه اليوم الاثنين – أن معدل الزيادة الطبيعية 2,5%خلال عام 2013 ، بينما كان 2,6% خلال عام 2012..وطبقاً لتقديرات السكان غدا الثلاثاء فإن محافظة القاهرة تعتبر أكبر محافظات الجمهورية عدداً للسكان حيث بلغ عدد سكانها 9,2 مليـون نسمة بنسبة 10,6% تليها محافظة الجيزة 7,5 مليون نسمة بنسبة 8,6% ثم محافظة الشرقية 6,4 مليون نسمة بنسبة 7,4%.

> وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء تعتبر أقل المحافظات سكانا حيث بلغ عدد سكانها 172 ألف نسمة بنسبة 0,2% تليها محافـظة الوادى الجديد 222 ألف نسمة بنسبة 0,3 % ثم محافظة البحر الأحمر 342 ألف نسمة بنسبة 0,4 % .

> ولفت إلى أن مؤشرات توزيـع السكان وفقا للمساحة أظهرت تركـز سكان مصر في 7,7 % فقط من إجمالى مساحة الجمهورية خاصة بالوادى والدلتا.. وتبلغ الكثافة السكانية للجمهـورية 1130 نسمة /كم 2 للمساحة المأهولة فقط .

> وبين أن أعلى كثافة سكانية سجلت بمحافظة القاهرة 47285 نسمة/كم 2 يليها محافظة الجيزة 6122 نسمة/كم2 .. بينمــا سجلت أقل نسبة كثافة سكانية بمحافظة جنوب سـيناء 9,7 نسمة/كم يليها محافظة السويس67 نسمة/كم2 .

> يذكر أن الساعة السكانية للجهاز ستعلن عدد سكان مصر بالداخل سيصل إلى 87 مليون نسمة غدا الثلاثاء في الساعة السادسة و46 دقيقة، ولفت الجهاز إلى أن عدد السكان قـد بلغ 86 مليون نسمة فى 22 أبريل الماضي أى أن عـدد السكـان زاد المليون نسمة في أقل من 6 شهـور.