دايفيد بيكهام يفوز بلقب جماليّ جديد

من الواضح أنّ النجم العالمي David Beckham يزداد رونقاً وجمالاً بنظر محبيه، كلّما تقدّم في العمر، بدليل حيازته لقب Best Groomed Male لعام 2014، باعتباره أكثر الرجال الذين يهتمّون بإطلالتهم وأناقتهم.

هذه المسابقة التي أقامها موقع Hairtrade.com المختصّ بالأناقة والشعر، شارك بها عبر الإنترنت أشخاص تتراوح أعمارهم بين الـ18 والـ20 عاماً. وحسب النتائج النهائية، فقد حصل نجم كرة القدم الإنجليزي Beckham على 23 في المئة من مجمل الأصوات.

وقال الشخص المسؤول عن المسابقة: "إنه فعلاً أمر غريب ومجنون، لكن هذا الرجل يزداد وسامة كلما تقدّم في السن".

وكشف أحد القائمين على الدراسة عن أنه صوّت للممثل Scott Disick لأنّه دائم التألق، خصوصاً أنّ اللحية لها تأثير كبير وقويّ في جاذبيته.

أما المراتب العشر الأولى فجاءت وفق الآتي:

1- David Beckham بنسبة 23 %

2- Zayn Malik بنسبة 19 %

3- Scott Disick بنسبة 17 %

4- Elliott Wright بنسبة 12 %

5- Bradley Cooper بنسبة 10 %

6- Zac Efron بنسبة 8 %

7- Kanye West بنسبة 5 %

8- Marvin Humes بنسبة 3 %

9- Robert Pattison بنسبة 2 %

10- Simon Cowell بنسبة 1 %