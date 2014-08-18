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غداً .. مؤتمر بجامعة سوهاج لمناقشة «صحة المرأة في صعيد مصر»

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غداً .. مؤتمر بجامعة سوهاج لمناقشة «صحة المرأة في صعيد مصر» غداً .. مؤتمر بجامعة سوهاج لمناقشة «صحة المرأة في صعيد مصر»

د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج

أعلن الدكتورنبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج ، عن بدء فعاليات مؤتمر “صحة المرأة في صعيد بين الحاضر والمستقبل” ، غداً  الثلاثاء 19 أغسطس ، والذي ينظمه قسم النسا والتوليد بكلية الطب ف القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي.

وأضاف انه يشارك بالمؤتمر أكثر من 150 عضو هيئه تدريس وأساتذة في مجال النسا والتوليد من 14 جامعة داخل جمهورية مصر العربية كجامعة أسوان ، المنيا، القاهرة، المنصورة، الزقازيق بالاضافه إلى أطباء مستشفيات وزارة الصحة من محافظات مصر.

 قال الدكتور عبده سعيد عبد الحافظ رئيس قسم النسا والتوليد بجامعة سوهاج ورئيس المؤتمر انه قد تقدم للمؤتمر 59 ورقه بحثية في مجال صحة المرأة حيث يتم مناقشه عدة موضوعات في هذا المجال منها، التقنيات الحديثة لأطفال الأنابيب والحقن المهجري، الأورام السرطانية في الجهاز التناسلي المرأة، الأمراض المختلفة المصاحبة للحمل كما سوف يتم مناقشة التقنيات الحديثة لتشخيص أمراض الجنين قبل الولادة.

تبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى الواحدة ظهراً، ثم يستكمل المؤتمر فعالياته بمدينة الغردقة فى الفترة من 20 حتى 22 أغسطس الحالي.

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