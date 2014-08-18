تدريب العاملين بمؤسسات أبوظبي الحكومية على الإسعافات وشروط السلامة

حين تشهد وقوع حادث، وأردت المساعدة، يجب أن تعرف كيفية التأكد من استقرار حالة المصاب، وتأمين المسالك الهوائية والسيطرة على الكسور والنزيف، والتعامل مع حالات الاختناق، وتثبيت الظهر والعمود الفقري للتقليل من مضاعفات الإصابة، وطرق طلب سيارة إسعاف وإعطاء العنوان والمعلومات بدقة؛ وتقييم حالة المصاب..

لذلك أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة «كن مسعفاً»، للعاملين بالمؤسسات الحكومية؛ لتعريفهم بشروط وإجراءات السلامة العامة، ومخاطر الحوادث المنزلية والمرور.

منظومة عمل

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، إن الحملة تشكل جزئية من منظومة عمل شرطة أبوظبي في مجال خدمات الإسعاف؛ ونشر ثقافة الإسعافات الأولية بين أفراد المجتمع.

الإسعاف المجتمعي

وتفصيلاً، أوضح المقدم محمد إبراهيم العامري؛ مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة، أنه سيتم تعريف العاملين في المؤسسات الحكومية بإمارة أبوظبي بدور الإسعاف المجتمعي؛ الذي يهدف إلى تقليل زمن الاستجابة والحفاظ على استقرار حالة المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف، وطرق الاتصال الصحيحة بغرف العمليات ودقة تحديد مكان وقوع الحادث.

والتقليل من البلاغات الخاطئة التي تؤثر في زمن الاستجابة والترويج لخدمات الإسعاف، وتوسيع دائرة التوعية بين شرائح المجتمع وتعزيز إدراكهم بأهمية الإسعاف المجتمعي. صحيحة؛ يقوم بها الشخص القادر على القيام بمثل تلك الإسعافات.