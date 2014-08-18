وصول متهمي قضية «الهروب الكبير» لأكاديمية الشرطة استعداداً لبدء جلسة محاكمتهم

وعلي رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وأخرين.

ويمثل المتهمون اليوم أمام محكمه جنايات شمال القاهرة، الدائرة ” 15 ” برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا .. لنظر جلسة محاكمتهم مع الرئيس المعزول محمد مرسي وأخرين من قيادات جماعة الأخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى.

وقد تم نقل المتهمين من مقر محبسهم بسجن طرة عن طريق السيارات المصفحة والمدرعات وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الامن بالشرطة والجيش.