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وحيد حامد: نجل البنا يهاجم مسلسل «الجماعة» للحصول على أموال

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وحيد حامد: نجل البنا يهاجم مسلسل «الجماعة» للحصول على أموال وحيد حامد: نجل البنا يهاجم مسلسل «الجماعة» للحصول على أموال

الكاتب وحيد حامد تحاوره مراسلة وكالة أونا

قال الكاتب والسينارست وحيد حامد، إن هجوم نجل مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا على مسلسله «الجماعة»، سببه رغبته في  الحصول على أموال مقابل عرض قصة حياة والده.

وأضاف حامد خلال حواره مع -وكالة أنباء أونا-: نجل البنا طالب بأخذ الإذن منه قبل بدء المسلسل، ولكن حسن البنا شخصية عامة من حق أي عمل أن يتناول قصته دون الرجوع لعائلته وفقا للقانون، وما ذُكر عنها موثق تاريخيًا.

وفيما يخص مضمون الجزء الثاني من مسلسل الجماعة، أوضح الكاتب وحيد حامد، أنه يرصد ما بعد وفاة حسن البنا، وما تلاه من أحداث تاريخية باليوم وليس بالشهر أو السنة، مشيرًا إلى الانتهاء من كتابة نصف الحلقات.

واختتم حامد حديثه قائلًا: لا أعلم إذا كانت الأحداث ستصل إلى فترة حكم مرسي أم لا، أما عن الشخصيات فسيحدث تغيرات كثيرة ، لكن لم يتم الاستقرار على طاقم العمل حتى الآن، والعمل غير مرتبط عرضه بشهر رمضان، و سيتم عرضه فور الانتهاء من تصويره.

إليكم نص الحوار كاملًا:  http://onaeg.com/?p=1853164
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> كتبت: مارينا ميلاد

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