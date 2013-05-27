فيديو – مهاجم بازل: أتحمل مسؤولية الخسارة بسبب التمرير لصلاح

يؤمن ماركو شتريلر مهاجم بازل أنه يتحمل مسؤولية الخسارة من جراسهوبرز في الجولة الـ34 من الدوري السويسري بعدما قرر تمرير كرة لمحمد صلاح ارتدت بهدف للمنافس.

وخسر بازل من جراسهوبرز يوم الأحد بهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي كان الفوز أو التعادل فيها كفيلا لضمان تتويجه بالدوري.

شتريلر انفرد بمرمى جراسهوبرز من منتصف الملعب في الوقت الضائع، ولكنه اتخذ قرارا غريبا بتمرير الكرة بالعرض إلى صلاح بدلا من تسديدها لتطول الكرة وينقذها حارس جراسهوبرز وترتد بهدف في مرمى بازل.

وقال شتريلر في تصريحات لوسائل الإعلام السويسرية: "يجب علي الاعتراف بأنني أتحمل مسؤولية الخسارة، بعدما اتخذت قرارا خاطئا في وقت حاسم".

وأوضح "لقد أردت أن أمرر الكرة إلى صلاح وكان هذا قرار غير صحيح مني، لترتد الكرة إلى هدف لجراسهوبرز من الفرصة الوحيدة التي لاحت لهم في المباراة.

ورغم الخسارة، لايزال بازل متصدرا لجدول ترتيب الدوري السويسري برصيد 66 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن جراسهوبرز الوصيف.

ومازال هناك مباراتين متبقيتين من عمر المسابقة، يتعين على بازل الفوز بأحدهما حتى يتوج بلقب الدوري.

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