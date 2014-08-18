ارتفاع الناجين من غرق قارب قبالة شواطئ إندونيسيا لـ23 بعد إنقاذ 13 جدد

قال مسؤول إندونيسي، الإثنين إن 13 شخصا تم إنقاذهم بعد غرق قارب سياحي كان يحمل على متنه سائحين من أوروبا ونيوزيلندا، قبالة شواطئ شرق اندونيسيا، مما يرفع عدد الناجين إلى 23 شخصا.

وقال «جارودين»، رئيس وكالة إدارة الكوارث المحلية، إنه لايزال هناك شخصين في عداد المفقودين بعد وقوع الحادث قبالة منطقة بيما في إقليم ويست نوسا تينجارا، مساء السبت.

وتابع «جارودين»، الذي مثل الكثير من الإندونيسيين يستخدم اسما واحدا، إن الناجين الـ13، بما فيهم مواطنين هولنديين وإيطاليين علاوة على خمسة من أفراد الطاقم الإندونيسي ومرشدين، تم إنقاذهم من قبل صيادين.

وقال مسؤولون إن القارب كان يقل 20 سائحا وخمسة من أفراد الطاقم الإندونيسي ومرشدين من جزيرة بالي السياحية إلى جزيرة كومودو عندما اصطدم بصخرة وتسربت المياه إليه.

وتعتبر جزيرة كومودو موطنا لسحلية تنين «كومودو» العملاقة ومقصدا شهيرا للغواصين.

وتم انقاذ 10 سائحين في وقت سابق من، الأحد، أحدهم فرنسي وهولنديين اثنين وألمانيين وثلاثة نيوزيلانديين وإسبانيين.