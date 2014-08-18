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شيرين عبد الوهاب تريد حل أزمتها مع شريف منير بطرق ودّية

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شيرين عبد الوهاب تريد حل أزمتها مع شريف منير بطرق ودّية شيرين عبد الوهاب تريد حل أزمتها مع شريف منير بطرق ودّية

الإثنين 18-08-2014 03:15

تلتزم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الصمت في الوقت الحالي، كرد فعل أولي على قرار إحلاتها إلى محكمة الجنح بقضيتها مع الفنان شريف منير، وقالت أنها تريد أخذ وقتها في التفكير، لحل الأزمة بالطرق الودّية.

وأوضحت الفنانة أنها تأمل في حل المشكلة بالساعات القليلة المقبلة، وأن ينتهي الأمر بالصلح مع منير، وتمنت أن تعود المياه إلى مجاريها.

وفي سياق منفصل، دعت شيرين الفنان المعتزل فضل شاكر للعودة إلى الغناء، من خلال مقابلة أجرتها على تلفزيون التونسية وقالت له: "أرجوك يا فضل نحن بحاجة إلى صوتك، أرجوك ترجع تغني تاني".

واعتبرت الفنانة أن شاكر يتميز بصوت صعب أن يتكرر، وأشارت أنه يستحق أن يقف الجميع بجانبه حتى يعود إلى الغناء، كما حيّت شيرين الإعلامية نضال الأحمدية بسبب دعمها لشاكر.

 

 

 

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