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طائرات حربية مجهولة تقصف مواقع في العاصمة الليبية طرابلس

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طائرات حربية مجهولة تقصف مواقع في العاصمة الليبية طرابلس طائرات حربية مجهولة تقصف مواقع في العاصمة الليبية طرابلس

قال سكان، إن طائرات حربية غير معروفة الهوية، طارت فوق العاصمة الليبية طرابلس في ساعة مبكرة من صباح اليوم وسمع دوي انفجارات.

وقالت قناة تليفزيونية ليبية إن طائرات استهدفت مواقع في طرابلس يدور قتال بين الميليشيات للسيطرة عليها منذ شهر، ولم يتسن الاتصال بمسئولين حكوميين للتعليق على ذلك أثناء الليل.

وقال سكان في طرابلس إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات ولكنهم قالوا إن سببها غير واضح، وساد الهدوء المدينة بعد ذلك.

وتبادلت ميليشيات من مدينة مصراتة ومقاتلون مرتبطون ببلدة الزنتان الغربية إطلاق النار من جديد أمس الأحد في مناطق بطرابلس.

رويترز

 

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