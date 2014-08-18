زعيم المعارضة الباكستانية: لن أتمكن من منع الشباب من اقتحام رئاسة الوزراء

قال زعيم حركة العدالة الباكستانية المعارضة، عمران خان، إنه لن يتمكن من منع الشباب الذي يريد التغيير في البلاد، من اقتحام مبنى رئاسة الوزراء، في حال عدم تقديم رئيس الوزراء «نواز شريف»، استقالته خلال ٤٨ ساعة.

وأضاف «خان» في كلمة ألقاها أمام حشد كبير من مناصريه، خلال تظاهرة احتجاجا على سياسات «شريف»، أن الاعتصامات والاحتجاجات التي بدأتها حركته، وأحزاب الحركة الشعبية المعارضة، ستتواصل، قائلا: «اصبروا قليلا سنؤسس باكستان الجديدة، أطالبكم بالبدء بعصيان مدني وعدم دفع الضرائب».

وأشار الزعيم المعارض، إلى أن باكستان لا ينتظرها مستقبل مشرق، في ظل حكم نواز شريف، لافتا أن الحكومة الحالية تقترض وتملأ جيوبها بالنقود، ثم ترفع التضخم المالي من أجل تسديد ديونها.

وأفاد «خان»، أن الناس ستأكل بعضها من الجوع في حال استمرار الحكومة الحالية، قائلا إن شريف اشترى وسائل الإعلام والقضاة، وبعض الجنرالات العسكرية.