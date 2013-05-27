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"التنمية الإدارية": ميكنة 103 خدمات بمطار القاهرة لتقليل الزحام في مواسم الحج والعمرة

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"التنمية الإدارية": ميكنة 103 خدمات بمطار القاهرة لتقليل الزحام في مواسم الحج والعمرة "التنمية الإدارية": ميكنة 103 خدمات بمطار القاهرة لتقليل الزحام في مواسم الحج والعمرة
سمير: أبرز الخدمات إصدار تراخيص البناء في محيط المطارات وإجازات الطيارين والمضيفين والمهندسين والملاحين الجويين

كتب : ماهر هنداوي وعبده أبوغنيمة ومحمد الأبنودي منذ 6 دقائق

قال الدكتور أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية، إن الوزارة قامت حتى الآن بميكنة 103 خدمات للمواطنين والشركات من إجمالى 280 خدمة بميناء القاهرة الجوي، من أبرزها تراخيص البناء في المناطق المحيطة بالمطارات تتمثل في خدمات الارتفاق الجوي، ومنح الإجازة والتراخيص للطيارين والمضيفين والمهندسين والملاحين الجويين واعتماد صلاحية الطائرات، وتصاريح التشغيل والطيران والنقل الجوي وإصدار التصاريح الأمنية. كما تم تدريب العاملين بالإدارات المختلفة على التطبيقات وكذا تدريب مشرفي النظام على إدارة النظام وعمل التقارير من خلال قاعدة البيانات.

وأضاف سمير خلال افتتاح مركز خدمة العملاء بوزارة الطيران المدني اليوم، بحضور اللواء وائل المعداوي وزير الطيران المدني، أنه سيتم استكمال ميكنة باقي خدمات المركز، ودراسة تفعيل كل من السداد والتوقيع الإلكتروني، وربط خدمات الارتفاق الجوي بالأحياء، وإتاحة متابعة الطلبات المقدمة والإخطار بموعد استلام الخدمات من خلال الرسائل القصيرة للهاتف المحمول في المرحلة الثالثة من المشروع. لافتا إلى أن خدمات المواطنين وتبسيط إجراءات الحصول إليها.

وأضاف أن تطوير مركز خدمة المواطنين يقلل الزمن اللازم للحصول على الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة دورات العمل المتعلقة بكل خدمة، وجاري العمل على إتاحة تلك الخدمات من خلال قنوات متعددة مثل الإنترنت والهاتف المحمول ومراكز الاتصال، مما يساعد على تقليل التزاحم بالمركز والتيسير على المواطنين والشركات خاصة في موسم الحج والعمرة.

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