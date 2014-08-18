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فاينانشال تايمز: تأجيل نشر تقرير بريطاني عن جماعة الإخوان المسلمين

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فاينانشال تايمز: تأجيل نشر تقرير بريطاني عن جماعة الإخوان المسلمين فاينانشال تايمز: تأجيل نشر تقرير بريطاني عن جماعة الإخوان المسلمين

نقلت صحيفة ” فاينانشال تايمز ” عن مصادر رسمية قولها أمس الأحد :” إن تقريرًا للحكومة البريطانية عن جماعة الاخوان المسلمين في تأجل لعدم موافقة وزراء ومسئولين على ما انتهى إليه من نتائج ” .

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون – الواقع تحت ضغط من حلفائه في الخليج- كان قد طلب من سفير بريطانيا لدى إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان يتعين تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادر مسئولة أن التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية، وأنه لم يجد دليلًا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية.

وقالت فاينانشيال تايمز إن الوزراء عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع خوفًا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط.

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الخارجية والكومنولث للتعليق.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين- التي كانت يوما أقدم الجماعات في مصر وأكثرها تنظيمًا وأكثر الحركات السياسية نجاحا- مقتل المئات من أعضائها واحتجاز آلاف آخرين منذ إعلان عبد الفتاح الذي كان آنذاك وزيرًا للدفاع عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي قبل 13 شهرًا بعد احتجاجات استمرت على مدى أسابيع.

رويترز

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