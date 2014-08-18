بالصور .. على طريقة مسلسل ” العراف” نصاب ينتحل صفة ضابط ويتقدم لخطبة طبيبة‎

تمكنت المباحث العامة بمدرية أمن القاهرة من ضبط شخص قام بتزوير مستندات رسمية وانتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة .

وأثبتت التحريات ان المدعو محمد دياب السيد سليمان – بتزوير المستندات (بطاقة رقم قومي وكذا كارنيه منسوب صدوره مجلس الدفاع الوطني ويدعي أنه ضابط بالقوات المسلحة برتبة عقيد) وبجمع التحريات أمكن التوصل الى أن المتحرى عنه يدعي / محمد دياب السيد سليمان – مواليد 12/3/1977 حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية ومقيم 6 شارع السلام من شارع ترعة الجندي دائرة قسم شرطة الميرية وله عنوان أخر 5 ش سيد هاشم – شارع شبرا المظلات – دائرة قسم شرطة الساحل

و أكدت التحريات قيام المتحري عنه بتزوير المستندات الحكومية وذلك عن طريق التلاعب في بيانات المهنة لبطاقات الرقم القومي وكذا تزوير كارنيه منسوب صدوره لمجلس الدفاع الوطني ( الإدارة العامة لشئون العاملين ) وعلي ضوء ذلك تقدم الى المواطن ” سمير . ع . ع ” لخطبة نجلته والزواج منها وتدعي ” هـ . س . ع محمد ” وتعمل طبيبة اسنان وتقدم مرتدياً الزي العسكري الرسمي برتبة عقيد قوات مسلحة الى مأذون مسجد النور بالعباسية هو وخطيبته وتم حجز قاعة رقم 1 لعقد القران بتاريخ اليوم وعقب استصدار اذن من النيابة تمكن العقيد هشام والي الضابط بالإدارة من ضبطه وبتفتيشه تم ضبط الآتي :-

1- عدد 1 كارنيه منسوب صدوره ( مجلس الدفاع الوطني – الإدارة العام لشئون الضباط ) بصورة شخصية 0

> 2- عدد 1 كارنيه منسوب صدوره ( النقابة العامة لأطباء مصر – طبيب بشري ) بصورة شخصية 0

> 3- عدد 1 بطاقة رقم قومي رقم 17703120101679 مدون عليها (المهنة حاصل على بكاليريوس خدمة اجتماعية) .

> وبمناقشة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات وبسؤاله عن الملابس العسكرية المستخدمة اعترف بوجوده بمسكنه الكائن 5 ش سيد هاشم شارع شبرا المظلات دائرة قسم الساحل وأبدي استعداده لإرشادنا الى مسكنه وسمح لنا بالدخول وأرشدنا عن مكان المضبوطات وقدم لنا الآتي :-

1- عدد 2 بدلة عسكرية الخاصة بالقوات المسلحة مكونة ( جاكت وبنطلون ورتبة عقيد ) بلونين المموه وزيتي وبيج .

> 2- شنطة هند باك وبداخلها ( 1 شهادة وفاة بأسم المتهم شنطة بلاستيك بداخلها رتب عسكرية ونياشين للقوات المسلحة ) .

> وبالكشف عليه سبق اتهامه في القضايا الأتية :-

1- القضية رقم 15965/2013م جنح الدقي التهمة شيك حصر رقم 6888/2013م الدقي حبس 6 شهور وكفالة 200 جنيه غيابي ( مطلوب ) .

> 2- القضية رقم 13977/2006 جنح مصر الجديدة سرقة وسائل نقل .

> 3- القضية رقم 14907/2013م جنح مصر الجديدة سرقة وسائل نقل .

> 4- سبق اتهامه في قضية انتحال صفة ضابط شرطة .

> فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق .