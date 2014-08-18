إيداع 24 مليون ريال في حسابات طلبة جامعة الطائف

الطائف - هلال الحارثي

أودعت جامعة الطائف نحو 24 مليون ريال في حسابات طلابها وطالباتها. وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام ، المتحدث الرسمي باسم جامعة الطائف، الدكتور عبدالرحمن الطلحي أنه تم إيداع مكافآت الطلاب والطالبات ، بمبلغ يقدر بأكثر من 24 مليون ريال ، وذلك عن طريق أجهزة الصرف الآلي، مشيراً إلى أن استحقاق الطلبة المستجدين سيبدأ اعتباراً من الخامس من ذي القعدة القادم.