"الثقافة والإعلام" بالشورى: لماذا يطلق اسم "سوزان مبارك" على حديقة الطفل حتى الآن

الصايغ: "القومي للسينما" لم يخدم الدولة.. وموزانته مرفوضة

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين منذ 1 دقيقة

وجه أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى انتقادات لاذعة لموازنة الجهاز الإداري لقطاع المركز القومي للسينما خلال اجتماع اللجنة.

وشن النائب صلاح الصايغ هجوما حادا ضد ارتفاع ميزانية المركز القومي للسينما بالرغم من فشل كل المهرجانات التي أقيمت للمركز خلال العام الماضي.

وأبدى الصايغ استياءه من تخصيص 14 مليون جنيه في الموازنة لمركز السينما. وتساءل "كيف تم تخصيص هذا الاعتماد المالي الكبير، وعلى أي أساس؟".

وطالب الصايغ من رئيس مركز السينما ضرورة توضيح خطة المركز التي بناء عليه سيتم استغلال هذا المبلغ حتى يتم اعتماده في الموازنة الجديدة.

وشدد الصايغ على أن المركز القومي للسينما لم يقدم للدولة ما تستحقه لكي يتم اعتماد هذه الموازنة الكبيرة وتخصيصها له، في الوقت الذي يحتاج المصريين لكل جنيه لتخطي الأزمة المالية الحالية.

فيما تساءل المهندس فتحي شهاب الدين، رئيس اللجنة عن الحرية والعدالة، عن استمرار تسمية حديقة الطفل بحي السيدة زينب بحديقة "سوزان مبارك". وتابع "ما الذي تقدمه هذه الحديقة للطفل وهي مغلقة في أغلب أحيانها؟ ولا توجد لها أي فعاليات ملموسة".