تغريم منشآت صحية ومزاولين ب 4 ملايين ريال.. بالشرقية

أصدرت لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خلال 4 أشهر 97 قراراً ضد عدد من مزاولي المهن والمنشآت الصحية في المنطقة، من بينها 31 قراراً يقضي بإغلاق المنشأة، فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية ما يقارب ال 4 ملايين ريال، حيث صدر فيها قرارات وتم اعتمادها من صاحب الصلاحية لتنفيذها.

وأكد المشرف على أمانات سر الهيئات الصحية الشرعية ورئيس لجان المخالفات الصحية الدكتور عماد بن مشاري اليحيى أن القرارات خلال الفترة من 1/5/1435ه إلى 30/8/1435ه، شملت المخالفين من المستشفيات الخاصة والمستوصفات والصيدليات ومجمعات العيادات، وتم إغلاق البعض منها، فيما تم الاكتفاء بتغريم وإنذار البعض الآخر.

وبين أن اللجنة أصدرت خلال الشهر الماضي قرارات ضد عدد من المخالفين للأنظمة في المنشآت الصحية والذين ثبتت إدانتهم، وبلغ عددها 27 قراراً تضمنت فرض غرامات مالية بقيمة 262 ألف ريال على المخالفين للأنظمة.

وأوضح اليحيى أن حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات الصحية حتم عليها متابعة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت الصحية والممارسين الصحيين وتطبيق العقوبات بحق المخالفين لضمان عدم تكرار ارتكابها، ولضمان تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الجولات مستمرة لكشف مثل هذه المخالفات ومعاقبة مرتكبيها.