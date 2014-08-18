أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

القبض على مقيم ابتز فتاة في جدة

Google+ Print

    ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة جدة مقيماً ابتز فتاة بعد حصوله على صورها ومعلوماتها وأرقام أقاربها عقب شرائه هاتفها من أحد المحلات حيث قامت ببيعه عليهم قبل فترة.

وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للهيئة تركي الشليل أن الشاب استرجع ما في هاتف الفتاة من معلومات وبدأ بالتواصل معها محاولاً ابتزازها جنسياً ومادياً وتهديدها بنشر صورها ومعلوماتها إن لم تستجب لمطالبه، لافتاً إلى أن أعضاء الهيئة تمكنوا من الإطاحة به.

وأكد على وجوب الحذر عند التخلص من الهواتف المحمولة ببيعها أو غير ذلك وضرورة معالجة ما تحويه من معلومات بطرق آمنة تضمن عدم استرجاعها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية