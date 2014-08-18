القبض على مقيم ابتز فتاة في جدة

ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة جدة مقيماً ابتز فتاة بعد حصوله على صورها ومعلوماتها وأرقام أقاربها عقب شرائه هاتفها من أحد المحلات حيث قامت ببيعه عليهم قبل فترة.

وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للهيئة تركي الشليل أن الشاب استرجع ما في هاتف الفتاة من معلومات وبدأ بالتواصل معها محاولاً ابتزازها جنسياً ومادياً وتهديدها بنشر صورها ومعلوماتها إن لم تستجب لمطالبه، لافتاً إلى أن أعضاء الهيئة تمكنوا من الإطاحة به.

وأكد على وجوب الحذر عند التخلص من الهواتف المحمولة ببيعها أو غير ذلك وضرورة معالجة ما تحويه من معلومات بطرق آمنة تضمن عدم استرجاعها.