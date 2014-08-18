القصاص بحق مواطن قتل آخر بسكين في عرعر

أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة عرعر، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية، وقال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

أقدم عبدالسلام بن علي بن مضحي الرويلي سعودي الجنسية على قتل عبدالسلام بن محمد بن مونس العنزي (سعودي الجنسية) وذلك بطعنه بسكين طعنتين إثر خلاف ومشادة حدثت بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وصدّق من مرجعه، بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبد السلام بن علي بن مضحي الرويلي اليوم الأحد- أمس - الموافق 21/10/1435 بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.