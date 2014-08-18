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ساحات مغواة حائل تجذب الأسر والزوار

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ساحات مغواة حائل تجذب الأسر والزوار ساحات مغواة حائل تجذب الأسر والزوار
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ساحة المغواة تكتظ بالأسر

حائل - خالد العميم

    متنزه المغواة الترفيهي بحائل المقام خلاله فعاليات المهرجان السياحي اصبح علامة فارقة ومميزة في مواقع حائل دائما.. هذا المتنزه الجميل تحول الى مقصد لزوار وأهالي المنطقة خلال تواصل الفعاليات والبرامج والمسابقات خلاله وتتابع البرامج السياحية والتي شجعتهم للذهاب له.. وكانت الدافع لحضور الجمهور والعائلات بهذه الصورة في ارجاء المتنزه في ساحاته الخارجية المجاورة فرغم تعدد المتنزهات والاستراحات في حائل الا انه بقي متنزه المغواة الترفيهي هو المرغوب.. في ظل تعدد مقوماته ومرافقه الرائعة وحسن موقعه الجميل بجوار الجبال الشاهقة..!!

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