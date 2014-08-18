استنفار أمني وعسكري في المغرب خوفا من تمدد الجماعات المسلحة الليبية

رفعت السلطات المغربية حالة التأهب الأمني، كما نشر الجيش عددا من وحداته العسكرية وبطاريات الصواريخ في مواقع إستراتيجية ببعض المدن.

وربطت مصادر محلية لم تكشف عن هويتها في تصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز»، الأحد، بين الاستنفار الأمني الحالي، ومخاوف من تنامي قدرات الجماعات المسلحة في ليبيا وحصولها على طائرات عقب المعارك التي دارت قرب مطار طرابلس من جهة.

ومن جهة أخرى، تستعد قوات من الجيش المغربي للمشاركة في مناورة عسكرية دولية، تشارك بها 8 دول أخرى هي إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا ومالطا وموريتانيا وتونس والجزائر.

وأعلنت السلطات المغربية أعلنت في وقت سابق أنها بالتعاون مع أجهزة الأمن الإسبانية، فككت شبكة وصفت بالإرهابية على علاقة بتنظيم «الدولة الإسلامية» الذي ينشط في العراق وسوريا، مهمتها التخطيط لتنفيذ هجمات بالمغرب.