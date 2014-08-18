الإمارات تنفي وجود شاي يحوي حبوب هلوسة أو مواد مخدرة بأسواقها

نفت السلطات الإماراتية، احتواء عبوات شاي على حبوب هلوسة أو حبوب مخدرة تسبب الإدمان عليه.

وقال جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في بيان، الأحد، إن صنفا من عبوات الشاي الشهيرة الموجودة في أسواق الإمارة سليمة.

وأوضح الجهاز أنه نظم حملات تفتيش وفحص لمنتجات الشركة بعد انتشار شائعة عبر مقطع فيديو تفيد بوجود حبوب هلوسة أو حبوب مخدرة تسبب الإدمان على منتجات الشركة حسب ما ذكرته الشائعة.

وأكد مدير إدارة الاتصال في الجهاز محمد الريسي، أن مفتشي الجهاز قاموا بالتحري عن المنتج في مختلف منافذ البيع في «أبوظبي»، ومن خلال الفحص الفيزيائي الذي قام به المفتشون تبين عدم وجود أية شوائب أو حبوب هلوسة في أكياس الشاي من مختلف الأصناف.

وأضاف «الريسي»، أن جميع العينات التي تم فحصها في منافذ البيع هي من إنتاج دولة الإمارات، أما فيما يتعلق بالشحنات المستوردة فقد كانت آخر شحنة عابرة من خلال منافذ الإمارة قادمة من جمهورية لبنان وكانت سليمة فيزيائياً، وتم التأكيد على تفتيش جميع الشحنات الواردة لضمان سلامة منتجات الغذاء عموماً قبل عرضها في الأسواق.