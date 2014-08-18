جمارك دبي : 17.6 مليون درهم قيمة ضبطيات سلع مقلدة في 6 أشهر

بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي في النصف الأول من العام الجاري نحو 139 ضبطية بقيمة تبلغ نحو 17.6 مليون درهم، وتشمل الضبطيات مختلف أنواع البضائع؛ وفي مقدمتها الملابس، والهواتف وكمالياتها، وقطع غيار السيارات، والساعات، والنظارات.

تطوير متصاعد

ودعمت جمارك دبي الارتقاء المستمر بقدرات المفتشين عبر التطوير المتصاعد لتطبيقات تقنية المعلومات، التي تستخدم بدورها في التصدي لمحاولات تهريب البضائع المقلدة؛ وفي مقدمتها محرك المخاطر الذي طورته الدائرة.

ويتم تغذيته بمعلومات من مصادر مختلفة لتحديد الشحنات المشتبه بها بدقة كبيرة وتحويلها للتفتيش، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج في مكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، واختصار الوقت والجهد في عمليات التفتيش لتمكين المتعاملين من تخليص شحناتهم بأسرع وقت ممكن.

وأصبح نحو 84% من المعاملات غير الخطرة يتم تقييمها من قبل محرك المخاطر وتخليصها إلكترونياً في أقل من دقيقتين، من وقت إدخال العميل لبيانات الشحنة في نظام التخليص الجمركي، عبر القنوات المختلفة مثل الهاتف الذكي وقناة الأعمال الإلكترونية المتكاملة والإنترنت.

تدريب مستمر

ونجحت الدائرة في تحقيق هذه النتائج من خلال الارتقاء بكفاءة أدائها في عمليات المعاينة والتفتيش الرامية إلى اكتشاف البضائع المقلدة مهما تطور إتقان المهربين لعمليات التقليد.

وذلك من خلال التدريب المستمر للمفتشين واطلاعهم على آخر المستجدات في مجال تقليد البضائع بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، عبر ورش عمل متتابعة تنظمها جمارك دبي للمفتشين والمختصين بمكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ويتم خلالها تقديم شرح عملي مستفيض لكيفية التفريق بين البضائع الأصلية والبضائع المقلدة.

وجاء النجاح المتصاعد في جهود جمارك دبي لحماية حقوق الملكية الفكرية بفعل الشراكة مع كل الجهات الحكومية المعنية، عبر الفريق الحكومي الموحد الذي بادرت الدائرة لتأسيسه بهدف تنسيق الجهود بين هذه الجهات، وضمان الوصول إلى أفضل النتائج، ومن خلال تعزيز الشراكة كذلك مع أصحاب العلامات التجارية وممثليهم عبر فتح قنوات الاتصال والتنسيق معهم وإشراكهم في كل أنشطتنا.

تقييم 84 % من المعاملات عبر محرك المخاطر وتخليصها إلكترونياً بدقيقتين