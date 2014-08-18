استحداث نقطة شرطة النقل في محطة الحافلات الرئيسة بأبوظبي

استحدثت شرطة أبوظبي نقطة شرطة النقل بمحطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي والتي تشكل حلقة وصل مباشرة مع أفراد المجتمع حيث تم توفير دوريات لتعزيز الأمن في محطة الحافلات وتقديم الخدمة للأفراد وإحاطتهم بالطمأنينة.

وقال العقيد طارق خلفان الغول مدير إدارة شرطة النقل في شرطة أبوظبي إنه تم ضبط بعض القضايا في وسائل النقل وتحويلها إلى مراكز الشرطة حسب مناطق الاختصاص التي وقعت بها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأوضح أن عدد مستخدمي الحافلات العامة في أبوظبي والتي تشكل جزءا بسيطا من وسائل النقل العام قد وصل إلى 53 مليون راكب العام الماضي الأمر الذي يشكل مسؤولية كبيرة على عاتق الشرطة في تأمين أمن وسلامة هؤلاء الأفراد كما يعتبر فرصة ذهبية يجب استثمارها للوصول إلى شريحة مجتمعية كبيرة يمكن تعليمها وتثقيفها أمنيا وقانونيا خلال رحلات تنقلها داخل الإمارة.

وأكد العقيد الغول أن الإدارة تقوم كشريك أمني واستراتيجي لدائرة النقل في أبوظبي بوضع خطة استراتيجية لحماية أمن وسائل النقل العام ومرافقه مع تحديد الخطط الامنية اللازمة لمواجهة حالات الطوارىء.

تعاون مع الشرطة

ودعا مستخدمي وسائل النقل في أبوظبي إلى التعاون مع عناصر شرطة النقل في مواجهة الظواهر السلوكية السلبية والتبليغ عنها حال وقوعها على وجه السرعة وعدم التردد في طلب العون والمساعدة عند الحاجة وحثتهم على الاستخدام الأمثل لها والالتزام بالقوانين الناظمة لتعزيز توفير الحماية الأمنية لشبكة النقل العام المتكاملة.

وأشار إلى أن شرطة النقل تتصدى لمخالفي قانون الإقامة والقبض عليهم بعد التأكد من مخالفتهم ورصد أي تحركات مشبوهة في وسائل النقل تثير الشك ومتابعتها في ما ذكر أنه تم تدشين نقطة لشرطة النقل في محطة الحافلات في أبوظبي في ما سيتم استحداث نقطتين في مدينة العين والمنطقة الغربية قريباً لخدمة مستخدمي وسائل النقل والمساهمة في توفير الراحة لهم وتوعيتهم بمفهوم الاستخدام الأمثل وتوفير خدمات آمنة ومتميزة بالتعاون مع الأفراد والشركاء.

وأوضح الغول في تقرير نشرته مجلة 999 الأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الأخير أن هنالك دوريات تقوم بها الإدارة متواجدة في محطات الحافلات كما يقوم منتسبو الادارة بعمل جولات تفتيشية دورية داخل الحافلات لتعريف الجمهور بطبيعة عمل الادارة وبث الطمأنينة في نفوسهم وتوعيتهم بإجراءات اللجوء إلى الشرطة في حال وجود أي مخالفات أو إزعاج من قبل آخرين.

أفرع الإدارة

وقال العقيد الغول إن الإدارة لديها فروع منها قسم شرطة النقل الذي يقوم بإعداد ودراسة مسرح العمليات في كل ما يتعلق بالنواحي الأمنية ضمن نطاق الاختصاص وإدارة العمليات ومتابعة تنفيذها وقفا للخطط الموضوعة ومعالجة المواقف الطارئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ومتابعة جاهزية أفراد القوة والاجهزة والمعدات.

ومدى استعدادهم للقيام بالمهمات المطلوبة سواء في الحالات العادية أو الطارئة والاتصال بغرفة العمليات والمشاركة في دراسة المشكلات والمعوقات التي تعترض تنفيذ خطط العمليات الأمنية وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها.

وفيما يتعلق بالاستفادة من التجارب الأخرى في عمل شرطة النقل بأبوظبي أوضح العقيد الغول أنه تم الاطلاع على كافة التجارب الداخلية في الدولة والمتعلقة بتوفير الأمن لقطاع المواصلات والنقل وذلك للاستفادة من خبرتهم ومعرفة معوقات العمل التي واجهتهم لتلافيها والعمل على تخطي مصاعبها منذ البدايات إضافة إلى جولات استكشافية على دول عدة والمعروفة بنظامها الأمني الفاعل في مجال النقل للاطلاع على تجاربها العريقة ومعرفة المستجدات في هذا الأمر.