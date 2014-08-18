أمطار«الروايح» تعم العين وحتا

سادت أمس أجواء ترابية معظم مناطق الدولة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 300 متر، فيما استمرت الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية في التسارع، وأدت إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة ملحوظة وسجلت في بعض المناطق 49 درجة مئوية للعظمى، و44 درجة للصغرى.

وأرجع مصدر مسؤول في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل هذه الحالة إلى تأثر الدولة بمنخفض جوي في المناطق الجنوبية والغربية صاحبه منخفض علوي في طبقات الجو العليا، تسارع معه رياح جنوبية وجنوبية شرقية على أغلب مناطق الدولة، عملت على إثارة الغبار والأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية صباحاً لتصل إلى 2000 متر في مطار البطين بأبوظبي.

وبدأت السحب الركامية في التشكل على المناطق الشمالية ابتداء من منطقة الشويب وامتداداً إلى الجنوب نحو العين، ثم بدأت هذه السحب بالتطور تدريجياً عصرا نحو الشمال الغربي باتجاه جبل علي ودبي صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة والغزارة، وكانت غزيرة مع برد في الشويب والهير والفقع وزاخر وناهل وطريق ناهل- سويحان ومناطق متفرقة في دبي والعين.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز حتى الساعة الخامسة مساء أمس أعلى كمية أمطار في خطم الشكلة بواقع 17 ملم والفقع 14.4، فيما سجلت محطة مطار دبي أقل من نصف ملم.

تحذيرات

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على المناطق الشرقية مع فرصة لتكون السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر، وتمتد إلى المناطق الداخلية والجنوبية الغربية من الدولة، فيما تستمر الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق الداخلية والمكشوفة، والبحر مضطرب في الخليج العربي وبحر عمان.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم في المناطق الداخلية بين 44ـ 49 درجة للعظمى، وبين 28ـ 34 درجة مئوية للصغرى، وفي المناطق الساحلية بين 38ـ 46 درجة للعظمى و30ـ 33 درجة للصغرى، وتتراوح في المناطق الجبلية بين 31ـ 39 درجة للعظمى وبين 25ـ 31 درجة للصغرى.

العين

وفي العين هطلت على مدينة العين وضواحيها بعد ظهر أمس، أمطار الخير والبركة التي تعرف باسم أمطار الروايح، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على فترات متقطعة كان أغزرها في منطقة خطم الشكلة، حيث وصلت كمية الأمطار إلى 17،2ملم وفي منطقة الفوعة والشويب على طريق العين دبي 14 ملم، رافقها هبوب رياح شديدة السرعة تسببت في إثارة الغبار وتطاير اللوحات الإعلانية على بعض الطرقات الخارجية وتقصف أغصان الأشجار وانخفاض معدل الرؤية على الطرقات الخارجية وبطء الحركة المرورية.

وأفاد مركز الأرصاد الجوية في مطار العين أن التقلبات الجوية التي حدثت بعد الظهر صاحبها رياح شديدة السرعة تسببت في إثارة الغبار الذي تسبب بانعدام الرؤية لا سيما في منطقة مطار العين، حيث انخفضت إلى اقل من 300 متر، فيما هطلت أمطار غزيرة متفرقة في منطق الشويب وسويحان، صاحبها تساقط لحبات البرد، ثم تحولت إلى منطقة ناهل وطريق العين- دبي وزاخر، ثم تحولت الرياح الشرقية والسحب الركامية إلى المناطق الشرقية من الدولة.

وقد سجلت أعلى كميات الأمطار في منطقة خطم الشكلة حيث بلغت 17.2 ملم، الفقع 14.4، مركز مدينة العين 11.2، جبل حفيت8.8، الفوعة 5.4، الوثبة 2 ملم، الخزن 1,6ملم، أم غافة 03،0 ويتوقع أن تستمر تلك التقلبات خلال الأيام المقبلة بنسب مختلفة.

رأس الخيمة

وتعرضت إمارة رأس الخيمة أمس لعاصفة ترابية مصحوبة برياح شديدة وارتفاع في درجات الحرارة، ما أدى إلى تدني الرؤية الأفقية في العديد من مناطق الإمارة، وكثفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تواجدها على مختلف الطرق والمسارات للتحذير والتأكيد على ضرورة التقيد التام بمختلف قواعد وأنظمة السير والمرور لتفادي الحوادث والاختناقات المرورية.

وأشار العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة إلى انتشار الدوريات الشرطية على مختلف الشوارع الداخلية والخارجية لتوفير الانسيابية، ومنع الاختناقات التي يمكن أن تحدث نتيجة لحركة الرمال على الطرق والاستعداد إلى تلبية مختلف البلاغات التي تتلقاها غرفة العمليات.

وأشار إلى أن مرضى الربو هم الأكثر تضرراً جراء هذه الأجواء، التي قد تسبب لهم الاختناق وبالتالي يحتاجون إلى وضعهم على أجهزة التنفس، لافتاً إلى ضرورة أن يلزم جميع مرضى الجهاز التنفسي منازلهم لأن هذه الأجواء تشكل فرصة كبيرة لتهيج وحساسية الجهاز التنفسي.

تحذيرات

دعت وزارة الداخلية السائقين إلى ضرورة الالتزام بلائحة التعليمات والإرشادات المتعلقة بالقيادة أثناء تدني الرؤية في الأحوال الجوية المتقلبة وتناثر الأتربة والرياح المحملة بالغبار وتدني مستوى الرؤية.

وأكدت أهمية التزام السائقين ومستخدمي الطريق بمجموعة التعليمات والإرشادات التي تم تعميمها مسبقا على إدارات المرور والتي تعتبر هامة للحفاظ على سلامة السائقين والركاب خلال القيادة أثناء تقلب الأحوال الجوية وتناثر الرمال والتي يجب عدم التهاون بها في مثل تلك الظروف الجوية غير المستقرة لتجنب وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

انسيابية في دبي

اكدت القيادة العامة لشرطة دبي انه لم تسجل اي حوادث بليغة امس نتيجة اضطرابات الطقس وسوء حالة الجو، وان الامر اقتصر على ازدحام في بعض الشوارع نتيجة تدني الرؤية وبعض الحوادث البسيطة التي وقعت نتيجة عدم الانتباه.

وبدأت شرطة دبي في بث الرسائل التوعوية على كافة وسائل التواصل الخاصة بحساب شرطة دبي على الانترنت بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند قيادة السيارات وتجنب الخروج في الشوارع، وشهدت بعض الشوارع ازدحام كبيرا منها ازدحام على شارع الخيل عصر امس نتيجة حادث اصطدام بين عدة سيارات تحت جسر الميدان بالاتجاه الى جبل علي الشوارع المؤدية الى امارتي الشارقة وعجمان .