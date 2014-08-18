«أوتو جميل- فورد» ترد على إحالتها للنيابة

أصدرت شركة «إيه أل جي أوتو-جميل» بيانًا تعقب فيه على إحالة جهاز حماية المستهلك كل من شركتي «بريليانس يونيفرس»، و«إيه أل جي أوتو-جميل» للسيارات إلى النيابة لعدم التزامهما بتنفيذ القرارات الصادرة ضدهما من مجلس إدارة الجهاز.

وقالت الشركة في بيان لها، الأحد، إنه «بالإشارة لما ورد مؤخرًا في الأخبار المتداولة اعتباراً من السبت الماضي بخصوص إحالة جهاز حماية المستهلك بعض وكلاء السيارات للنيابة العامة ومنها شركة «إيه أل جي أوتو-جميل» فإن الشركة تؤكد أن الشكوى وردت إلى الجهاز بتاريخ 27/03/ 2014 من قبل أحد العملاء حيث كانت محل شكواه عدم رضاه عن أداء ناقل الحركة في سيارته التي قد سبق شراؤها بتاريخ 2/9/2011 من الوكيل السابق، ورغم أن السيارة خارج الضمان، فإن الشركة قامت بالتفاوض مع الشركة المصنّعة وتوصلت إلى تغيير ناقل الحركة بالكامل وتحملا القيمة النقديه لقطعة الغيار نيابة عن العميل في هذه الحالة، ولم يتم تحميل العميل أي مبلغ مالي خاص بالإصلاح علمًا بأنه كان من المفترض على العميل أن يقوم بسداد كامل القيمة النقدية لقطعة الغيار لوجود السيارة خارج الضمان».

وتابعت الشركة في بيانها «فوجئنا بعد الإصلاح بتقدم العميل بطلب ضمان إضافي للقطعة المستبدلة وأصر عليه ولجأ لجهاز حماية المستهلك لمساندته في هذا الطلب، وعليه، وصل للشركة خطاب من جهاز حماية المستهلك يطالب بإعطاء العميل ضماناً لمدة سنة أو 20 ألف كم أيهما أقرب على ناقل الحركة المستبدل اعتباراً من تاريخ إستبداله مستنداً في خطابة على أن هذا هو (العرف التجاري)، ورغم ذلك تم منح العميل ضمانا على قطعة الغيار المستبدلة لمدة 3 أشهر أو 5 ألاف كم أيهما أقرب على نفقة أيه (إيه أل جي أوتو-جميل) دون أي مساعدة من الشركة المصنّعة».

وأضافت الشركة في البيان «رغم كل ما قمنا به لدعم العميل وإبداء التعاون مع جهاز حماية المستهلك إلا أن الشركة فوجئت بإحالة الجهاز البلاغ للنيابة العامة»، مشيرة إلى أن الشركة ستمضي في الإجراءات القانونية.