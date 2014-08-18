استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة بالقاهرة

استكملت، مساء الأحد، المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي تعقد برعاية مصرية من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة.

وصرحت مصادر فلسطينية مطلعة أن الوفد الاسرائيلي حضر صباح اليوم وعقد جلسة مباحثات مع الجانب المصري سلمه خلالها ملاحظاته على الورقة المصرية ثم عاد إلى تل أبيب للتشاور.

وأضافت المصادر أن اجتماعا فلسطينيا مصريا عقد أيضا صباح اليوم بمقر المخابرات، حيث أطلع فيه الجانب المصري الوفد الفلسطيني على الموقف الاسرائيلي بشكل غير رسمي بسبب تأخر وصول أعضاء الوفد من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من غزة والدوحة.

وقال إن الوفد الاسرائيلي عاد الليلة إلى القاهرة وفور وصوله اجتمع مع مسؤولي المخابرات المصرية للتمهيد لمفاوضات ماراثونية غير مباشرة ستعقد غدا من أجل إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه بعد وصول أعضاء الوفد من حركة «حماس» من غزة والدوحة، مساء اليوم، عقد مسؤولي المخابرات المصرية اجتماعا مع الوفد الفلسطيني بكامل أعضائه بمقر إقامته وتم تسليمه رسميا الرد الإسرائيلي على الورقة المصرية.

وأضاف المصدر أن الوفد الفلسطيني يعقد حاليا اجتماعا داخليا من أجل بلورة الموقف التفاوضي الفلسطيني في ضوء الردود الإسرائيلية لتقديمها للجانب المصري غدا في المفاوضات غير المباشرة.