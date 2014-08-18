«تتار العصر»: «داعش» تغزو العالم بـ 50 ألف مقاتل ..3 مليون دولار «غنيمة» يومية

أكدت عديد المصادر حقائق مخيفة عن تنظيم داعش “الدولة الإسلامية في العراق والشام” تتمثل أساسًا في عدد المقاتلين وقيمة الأموال السائلة والأصول وعدد المدنيين الذين قد يموتون في حال توقف سدّ الموصل عن العمل وغيرها من الحقائق المثيرة عن تنظيم “داعش” .

وقد نشرت صحيفة “هافنغتون بوست” هذه الحقائق عن تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” في تقرير شامل مثل أرقامًا صادمة تنبه حقيقة لخطورة “داعش” وما يقوم به في العراق.

وكشف التقرير عن المساحة التي يسيطر عليها “داعش” في سوريا والعراق في إطار “الدولة الإسلامية” تعادل تقريبًا مساحة بلجيكا هي في حدود 13 ألف كيلومتر مربع، وهناك تقديرات أخرى تشير بأن “داعش” يسطير على مساحة تقارب مساحة الأردن، أي ما يقرب عن 35 ألف ميل.

وحسب ما ذكرت الصحيفة أن عدد المقاتلين في تنظيم “داعش” يتراوح ما بين 30 ألفًا و50 ألفًا من المقاتلين، وكان تنظيم “داعش” هاجم جنودا من خمس دول وهي العراق وإيران ولبنان وسوريا وتركيا.

وأوضح التقرير أنّ عدد القتلى الذين سقطوا في العراق خلال شهر يونيو الماضي فقط يبلغ 1922 قتيلًا حسب تقديرات الحكومة العراقية، وهو الشهر الأكثر دموية في العراق منذ مايو 2007. ويتوزع القتلى بين 1393 مدنيًّا و380 جنديًّا و149 شرطيًّا، بينما بلغ عدد الجرحى 2610 مدنيّ.

وقال خبراء مختصون في شؤون الإرهاب إن القيمة المقدرة للأموال السائلة والأصول التي يملكها تنظيم “داعش” تقدر بنحو 2 مليار دولار بعد أن سيطر التنظيم على مئات ملايين الدولارات من المصارف ومئات ملايين الدولارات من الغنائم العسكرية.

وتقدر العائدات اليومية لتنظيم “داعش” من النفط والغاز، وبعد أن سيطر مقاتلو التنظيم على حقول نفط في شمال العراق وسوريا، وهم اليوم يسيطرون على موارد وأراض بحسب جانين ديفيدسون عضو مجلس العلاقات الخارجية، وقدر ذلك بنحو 3 ملايين دولار يوميًّا.

وقدر التقرير ومن خلال ثلاث عمليات فرار جماعي من السجون العراقية نفذها تنظيم “داعش” في الأشهر الأخيرة تمّ تحرير 1500 إرهابي من بينهم قادة ومقاتلون وخبراء في التفجير.ولم يبقَ مسيحي واحد في الموصل بعد أن خيّرهم التنظيم بين اعتناق الدين الإسلامي أو القتل بحدّ السيف.

وأشارت تقارير خلال الأسبوع الماضي إلى أن “داعش” سيطرَ على سد الموصل الواقع على نهر دجلة والذي يوفر المياه والكهرباء لمدينة الموصل والمنطقة القريبة، وفي حال توقف السدّ عن العمل من طرف “داعش” فإن عدد القتلى من المدنيين قد يصل إلى 500 ألف وفاة، خاصّة وأن ارتفاع المياه الذي يصل إلى 65 قدمًا قد يغرق مدينة الموصل.

وأشار التقرير أن عدد المدنيين العالقين بجبل سنجار، البلدة القريبة من إقليم كردستان والتي يسيطر عليها “داعش”، يقرب من 40 ألفًا، أما عن عدد الإيزيديين الذين قتلهم تنظيم “داعش” في شمال العراق فيصل إلى 500 فرد. بينما أشار وزير حقوق الإنسان العراقي محمد السوداني إلى أنّ عدد النساء السبايا عند “داعش” يبلغ 300 سبيّة.

من جهة ثانية، يبلغ عدد سكان أربيل عاصمة إقليم كردستان 1.5 مليون نسمة وضمن هذا العدد نجد العمال الأجانب والخبراء العسكريين الأميركيين الذين يقدمون الدعم لقوات “البشمركة” الكردية التي استعادت 3 بلدات من “داعش” بعدما تلقت دعمًا جويًّا من المقاتلات الأميركية التي أغارت على مواقع التنظيم.