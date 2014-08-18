انضمام الفنانة ناهد السباعي لشركة (MAD Celebrity)

أعلنت شركة (MAD Celebrity ) ، عن انضمام الفنانة ناهد السباعي، لتصبح الشركة المسئول الوحيد والرسمي عن تعامل الفنانة مع الإعلام والصحافة.

وصرحت شركة “ماد”، بأنها قامت بإنشاء صفحة رسمية، تحمل أسم “ناهد السباعي” على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، نافية عدم وجود أي صفحات أخرى رسمية للفنانة.

> كما حرصت شركة “ماد”، على إظهار خبرات وقدرات الممثلة الشابة ناهد السباعي، التي شاركت لأول مرة في مهرجان كان السينمائي خلال دورته الـ65، في مايو 2012، وضمن فريق نجوم وصناع فيلم “بعد الموقعة”، الفيلم الذي أعاد للسينما المصرية المنافسة في المهرجان بعد غياب دام 15 سنة عن المسابقة الرسمية، وضمن مراسم عرض افتتاح الفيلم، وقفت ناهد أمام المنصة التي تحمل شعار المهرجان من أجل التقاط الصور التقليدية، ثم فاجأت الجميع باعتلاء المنصة بدلا من الوقوف بجوارها، في تصرف عفوي،ما جذب أضواء العشرات من عدسات مصوري واحد من أهم الأحداث السينمائية عالميا.

وأضافت الشركة قائلة على لسان الفنانة ناهد السباعي، أنها تحلم بالحصول على جائزة الأوسكار العالمية، ومن أجل هذا تحرص على اختيار الأعمال التي تشارك بها، ورغم إن حلمها يبدو مغرقا في التفاؤل، إلا أن الحقيقة هي أن ناهد وقفت أعلى منصة مهرجان كان، بعد مسيرة سينمائية سريعة مكتظة بالتجارب الجريئة.

وتضيف ناهد، قائلة بالإضافة إلى جرأتي في اختيار الأدوار الصعبة والمختلفة عن السائد، فانا احرص على تعلم شيء جديد بين كل عمل فني وآخر، مثل لغات جديدة، أو مهارات في الصناعات اليدوية المختلفة، وذلك إشباعا لروحي التي لا تشبع من التجريب، التجديد والمغامرة.

شاركت ناهد السباعي في أفلام سينمائية هامة، منها فيلم “من نظرة عين” عام 2004، وفيلم “بصرة” عام 2008، ثم دورها المميز في فيلم “احكي يا شهرزاد” عام 2009، مع المخرج الكبير يسري نصر الله، وفيلم “678″ عام 2010، الذي نالت عنه جوائز وترشيحات، وفيلم “18 يوم” عام 2011، كما كان لها ظهور خاص في فيلم “اكس لارج” عام 2011، مع نجم الكوميديا الفنان أحمد حلمي، ثم وقع اختيار يسري نصر الله، عليها لتشارك في بطولة فيلم “بعد الموقعة” عام 2012، والذي عرض في مهرجان “كان” السينمائي، ونافس على جائزة السعفة الذهبية.

حصلت ناهد، على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان آسيا والباسفيك بأستراليا، عن دورها في فيلم “678″، وذلك بالمشاركة مع نيللي كريم وبشرى، هذا بالإضافة إلى ترشيحها لـجائزة أفضل ممثلة في المهرجان نفسه.

وعن أعمال ناهد في الدراما التلفزيونية، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، بدأت بمسلسل “صرخة أنثى” عام 2007، ومسلسل “7 شارع السعادة” عام 2008، ومسلسل “الحارةط عام 2010، ومسلسل “الجامعة” في عام 2011، ومسلسل “فيرتيجو” عام 2012، ثم مسلسل “ذات” في عام 2013، وظهرت بقوة في عام 2014 من خلال دور الشقيقة “مرمر” في مسلسل “السبع وصايا”، وظهورها كضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل “إمبراطورية مين؟”، مع الفنانة التونسية هند صبري.، ودور آخر في المسلسل التاريخي الضخم “سراي عابدين”.

يذكر أن ناهد السباعي، تنتمي إلى عائلة سينمائية عريقة، فهي حفيدة وحش الشاشة الراحل فريد شوقي، والفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، وابنة المخرج مدحت السباعي والمنتجة ناهد فريد شوقي.

> أ ش أ