مباحث مركز المحلة تلقي القبض على عامل لتعديه جنسيًا على طفلين

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من القبض على عامل بعد قيامه بالتعدي جنسيا على طفلين.

كان اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية قد تلقى إخطارا من العميد علاء عمار مامور مركز المحلة يفيد بقيام يحي محمد عبد الوارث ،وأسامة جمال عبد الواحد مقيمان قرية كفر دمتنو مركز المحلة بتقديم بلاغا يتهمان فيه عبد الحميد عبد الله حماد 32سنة عامل باستدراج نجليهما”محمد”،و”أسامة”يبلغان من العمر5سنوات إلى منزله بدعوى اللعب وقام بالتعدي عليهما جنسياً .

وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة تحرر المحضر 9176إداري مركز المحلة وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه 4أيام على ذمة التحقيقات.