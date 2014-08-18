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بالصور..أمطار الخير تعم الإمارات

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بالصور..أمطار الخير تعم الإمارات بالصور..أمطار الخير تعم الإمارات

هطلت  اليوم الأحد امطار غزيرة على مناطق مختلفة من الدولة.

فقد سقطت  امطار الخير على حتا والعين ..وهذه مجموعة من صور الامطار.

تحديث مستمر ..

شاركون صوركم

ووفقا لهيئة الارصاد كانت الامطار كالتالي :من الأرصاد
> الامطار حتى الان
> خطم الشكلة 17.2
> العين 16
> الشويب 15.2
> الفقع 14.4
> العراد 10.8
> جبل حفيت 9.4
> القوع 7.6
> الفوعة 5.4
> مزيد 3.2
> الوثبة 2
> الخزنة 1.8
> رزين 1
> ام غافة 0.3
> برج خليفة/حميم/ ركنة / مطار دبي 0.2
> غزيرة على كل من:
> ناهل
> طريق ناهل - سويحان
> الهير
> زاخر
> مناطق متفرقة من العين
> غابات العشوش
> على مناطق متفرقة من طريق دبي - العين
> ومتوسطة على الصاع
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