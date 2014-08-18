أول صورة رسمية لـ«بياتريس راين » قرينة الرئيس التونسي

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، الأحد، صورة زوجة الرئيس المؤقت، المنصف المرزوقي خلال مشاركة الرئيس التونسي، في إحياء الذكرى الـ70 لعملية الإنزال التي تمت في الحرب العالمية الثانية، بجهة البروفانس يوم 15 أغسطس 1944.

وتعد هذه أول مرة يتم فيها نشر قرينة المرزوقي وتدعى بياتريس راين، وتحمل الجنسية الفرنسية وأم لابنتيه، وهي لا تظهر عادة في المراسم الرسمية، ونادراً ما تزور قصر قرطاج بسبب إقامتها في فرنسا، وتفضيلها البعد عن الأضواء.

وزوجة الرئيس التونسي لا تأتي إلى قصر قرطاج إلا في مناسبات قليلة، ومنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى تونس.

وللمرزوقي من زوجته ابنتان هما مريم ونادية.

درست مريم في مدرسة الأساتذة العليا، وكانت مساعدة في الفلسفة، إضافة لكونها مديرة فنية لشركة مسرحية. بينما تحصلت نادية على الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية بباريس سنة 2008، وتركزت أبحاثها على الخبرات الدينية.

ولم تشارك زوجة المرزوقي مع زوجها في زيارته إلى واشنطن لحضور القمة الأفريقية - الأمريكية التي حضرها زعماء أفريقيا مع زوجاتهم أو بناتهم وأخذوا صورا مع الرئيس الأمريكي أوباما في حين كان المرزوقي وحيدا.