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«فاينانشيال تايمز»: بريطانيا انتهت لعدم تصنيف «الإخوان إرهابية»

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نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، الأحد، عن مصادر رسمية قولها إن تقريرا للحكومة البريطانية عن جماعة الإخوان المسلمين في تأجل لعدم موافقة وزراء ومسؤولين على ما انتهى إليه من نتائج.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الواقع تحت ضغط من حلفائه في الخليج، كان قد طلب من سفير بريطانيا لدى ، إجراء تحقيق لـ«تحديد ما إذا كان يتعين تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية».

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مسؤولة قولها، إن «التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية».

وأعلنت أن الوزراء «عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع خوفا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط».

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