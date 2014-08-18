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أحلام تغني في تطوان المغربية

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أحلام تغني في تطوان المغربية أحلام تغني في تطوان المغربية

الأحد 17-08-2014 20:12

تحيي الفنانة أحلام سهرة فنية بتطوان شمال المغرب في إطار فعاليات مهرجان "أصوات نسائية" في دورته السادسة، وهي المرة الثانية التي تحيي فيها الفنانة أحلام سهرة مغربية بعد مشاركتها في مهرجان موازين العام الماضي.

وتُعد أحلام نجمة مهرجان أصوات نسائية الذي يُكرِم أيضاً عددأ من نساء مغربيات مميزات في عالم الأعمال والأناقة مثل سيدة الأعمال مريم بنصالح، والمصممتين: ذهب بنعبود وسميرة حدوشي، ويعرف المهرجان أنشطة فنية موازية وتقديم مواهب جديدة في الغناء.

وتشارك المغربية هدى سعد يوم 22 آب/أغسطس في المهرجان، بينما موعد سهرة أحلام فهو يوم 23 آب/أغسطس المقبل بساحة المطار.

 

 

 


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