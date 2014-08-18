سيدّة تدعّي أنها الأم الحقيقية لـ بلو آيفي إبنة بيونسيه وتلجأ للقضاء

رفعت سيدة أمريكية دعوى قضائية ضد النجمة العالمية Beyonce، مدعية أنها هي الأم البيولوجية الحقيقية للطفلة Blue Ivy.

Tina Seals التي إدعّت سابقاً أنها والدة North West إبنة Kim kardashian و Kanye West، ووالدة الأمير George إبن دوقة ودوقة كامبريدج Kate Middleton و Prince William، تقول حالياً أنها هي التي أنجبت Blue Ivy قبل أن تتبناها Beyonce وزوجها Jay Z.

وطالبت السيدة Seals المحكمة بمتابعة القضية وإجراء الفحوصات اللازمة لإثبات أن الطفلة Blue هي إبنتها وأن كل كلامها صحيحاً وليس إفتراءً كما وصفه البعض.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها Beyonce إتهمات مشابهة، فخلال حملها إنتشرت العديد من الأخبار التي تؤكد أنها غير حامل، بل ترتدي في العلن بطناً مزيفة كي لا تثير الشكوك، إلا أن Beyonce نفت كل ما أشيع وقالت إن الكلام الذي تداوله البعض جارح ومهين بحقّها.

لا بد من الإشارة إلى أن المغنيين العالميين Beyonce و Jay Z يعيشان أياماً صعبة بسبب إنهيار زواجهما وفشلهما في تسوية مشاكلهما العالقة، لدرجة انهما باشرا بإجراءات الطلاق الرسمية.

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