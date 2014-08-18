مهرجان العالم العربي للفيلم بالمغرب يحتفي بالممثلة والوزيرة السابقة ثريا جبران

المغرب - محمد بلال

يًكرم مهرجان العالم العربي للفيلم القصير الذي تنظمه جمعية نادي الشاشة في دورته 16، كل من الممثلة ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران والمخرج السينمائي كمال كمال، حيث سيقام بمدينة إفران في الفترة ما بين 28 و 31 من شهر آب/أغسطس الجاري.

وبالإضافة إلى التكريم سيُخصص المنظمون فقرة للاحتفاء والاعتراف بمنتجين ومخرجين سينمائيين مغاربة، وبنفس المناسبة سيوقع الكاتب والصحافي كتابه الجديد (ثريا جبران: دينامية المصادقة والاختيار).

ويسعى المنظمون لهذا المهرجان الذي يقام تحت شعار: "سينما الإنسان والبيئة"، إلى تأكيد حضور السينما والسينمائيين المغاربة في الفضاء السينمائي العربي والدولي، وبالتالي تشجيع سينما الشباب ودعم سينما المرأة في المغرب والعالم العربي، فضلاً عن فتح نقاش حول علاقة الإنسان بالبيئة، من خلال توظيف هذه العلاقة في المشهد السينمائي والصورة من خلال برمجة مجموعة من الأفلام تعالج موضوع البيئة والإنسان.

وسيتنافس على جوائز هذه الدورة، التي تتميز بمشاركة قطر وفرنسا كضيفتا شرف، حوالي 32 فيلماً من المغرب وعدة بلدان هي: العراق، وفلسطين، ولبنان، وعمان، والأردن، والجزائر، وتونس، ومصر، وموريتانيا، وقطر، والسعودية، والكويت، والامارات، وسلطنة عمان وسوريا)، وذلك في إطار مسابقتين الأولى خاصة بأفلام البيئة والأرز الذهبي (16 فيلماً)، والثانية مسابقة العربي الدغمي للبيئة الخاصة بالشباب المبدعين (16 فيلماً).

وستُعرض الأفلام المشاركة في المسابقة الأولى على لجنة تحكيم تضم في عضويتها: المخرج محمد عهد بنسودة من المغرب (رئيساً)، والمخرج سعيد مهداوي( الجزائر)، والمخرج رياض شاهين (فلسطين)، والممثلة فاطمة خير (المغرب)، والمخرج السينمائي هيلموت ويس (ألمانيا)، والمخرج بابا ديوب (السينغال).

أما المسابقة الثانية فستُعرض أفلامها على لجنة تضم في عضويتها: المخرج علي الصافي من المغرب (رئيساً)، وعز العرب الكغاط، والممثلة أمال صقر، والصحفي عزيز بنعبو (المغرب)، والمخرج محمد هيدامو (موريتانيا).