المهرجان الدولي للناي يكرم أيقونة موسيقى الناي الراحل حميد بنبراهيم

يحلّ المغني الجزائري الشّاب بلال ضيفاً على الدورة الثانية للمهرجان الدولي لموسيقى الناي والفنون البدوية بمدينة بوعرفة (جنوب شرق المغرب) يوم 22 من شهر آب/أغسطس الجاري، لإحياء حفل فنّي ضمن فعاليات هذا المهرجان الذي سيعتلي منصته الفنية إلى جانب مغنّي الراي الجزائري الشّاب بلال، كوكبة أخرى من نجوم الغناء ومن ضمنهم: نجما الأغنية الشعبية المغربية عبد العزيز الستاتي، والفنانة الداودية.

كما ستشهد هذه الدورة مشاركة كل من نجوم الأغنية الشبابية "الفناير"، والفنان عصام كمال، وعبد العالي أنور، وتهاني العلوي، مع الحضور الدولي الذي يجسّده كل من عازف النّاي الجزائري المختار شومان، وعازف الناي اليوناني لامباركيس، والفرقة الإفريقية تشامبولا، وعازف الناي المغربي رشيد زروال.

وسيُتحف فنانو القصبة الجمهور بباقات من هذا الفن الأصيل، ومن بينهم الطيب الكيلي، ومحمد الصغير، والشيخ عيسى، والعيد التاوريرتي، وعبد الصادق عربوش، ورشيد الماحي، بالإضافة إلى فرق الفنون الشعبية المحلية والجهوية والوطنية، التي ستنشط الساحات العمومية مثل: فرق أحيدوس، والعلاوي، وهوبي هوبي، والكدرة، وأعواد، كما سيكون للشباب موعد مع الفنانين الشباب المحليين سواء في موسيقى الراي أو موسيقى الراب.

واعترافاً بدور عازف الناي الكبير أيقونة موسيقى الناي، المرحوم حميد بنبراهيم، واعترافاً بعطاءاته واستحضاراً لذكراه، فإن الدورة ستخصّه بتكريم.

وبالموازاة مع السهرات الكبرى، ستعرف المدينة تنظيم أنشطة متنوعة أخرى، ذات صلة بالإنسان عموماً، وبالإنسان البدوي خصوصاً، وذلك من خلال نصب خيمة الفنون البدوية التي ستُنشطها فرق الفنون الشعبية، وشعراء الشعر البدوي، وحافظي الأمثال والحكم الشعبية.