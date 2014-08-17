بالفيديو .. زعيم تنظيم القاعدة يبايع خليفة «داعش» .. ويصفه بـ«أمير المؤمنين»

أعلن «أيمن الظواهرى»، زعيم تنظيم القاعدة، عن مبايعته لأبو بكر البغدادى خليفة الدولة الإسلامية فى العراق والشام «داعش»، واصفًا البغدادى، بأمير للمؤمنين.

وقال الظواهرى، فى تسجيل صوتى منسوب له على “يوتيوب”، أن تنظيم داعش يعتبر نصرًا للإسلام، وأن خليفة داعش فى العراق، من أبرز قادة الإسلام فى الوقت المعاصر.

يذكر أن أبو بكر البغدادي أمير ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، انشق عن زعامة أيمن الظواهري، و لجأ إلى تجميع أنصاره لتكوين تنظيم آخر بديل عن التنظيم الأساسي، وتمثل ذلك في قيام عدد من أعضاء القاعدة في أفغانستان وباكستان بإعلان البيعة له تحت مسمى “البيعة الخرسانية” بمعنى مبايعة البغدادي، الذي قالوا عنه إنه “أمير المؤمنين”، على السمع والطاعة في كل أمر باعتبار أنه يسعى إلى إقامة “دولة الإسلام”.

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