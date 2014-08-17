السعودية تقدم مليون دولار إضافية للفلسطينيين

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، أنها ستقوم بتقديم مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية في الضفة الغربية.

> وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على تقديم مليون دولار إضافية «لدعم العمليات الإنسانية في الضفة الغربية يشمل مساعدات غذائية وذلك استجابة لاقتراح برنامج الأغذية العالمي، حيث تستهدف 81 ألف فلسطيني».

> وسيتم تقديم هذا الدعم عن طريق اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، وبمتابعة من ممثلي المملكة في برنامج الأغذية العالمي.

> كانت السعودية قد قدمت 80 مليون دولار مطلع هذا الشهر لحساب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وذلك لشراء مواد طبية وغذائية من السوق المحلية لمساعدة الفلسطينيين في غزة.

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