مبتكر إعلانات ال”POP-UP” يعتذر لمستخدمي الإنترنت ويعرب عن كرهه الشديد لها

يكره أغلب متصفحي مواقع الإنترنت الإعلانات المنبثقة والتي تسمي ”Pop-up-Adds”، فحتي أن الشخص الذي قام ببرمجة الرموز الخاصة بها يمقتها بشدة.

يعرب مبتكر فكرة الإعلانات المنبثقة “بوب أب” على مواقع الانترنت، إيثان زوكرمان، عن الأسف الشديد حيال ابتكاره لها.

ويذكر بأن زوكرمان قد عمل لدى موقع “تريبود. دوت كوم” في الفترة بين العام 1994 و 1999 عندما كان الموقع يشق طريقه بصعوبة من أجل تطوير نموذج للإيرادات.

وكتب زوكرمان في مجلة “ذا أتلانتك” الأمريكية هذا الأسبوع : “لقد ابتكرنا واحدة من أكثر الأدوات مقتاً في مجال الإعلانات: الإعانات المنبثقة، بوب-أب.”

وبدأت فكرة الإعلانات المنبثقة كحل لشكوى تقدم بها صانع سيارات نتيجة لظهور إعلان شعار السيارات على صفحة تتضمن محتوى جنسي. وسعى زوكرمان إلى وضع تركيبة رموز لإطلاق الإعلانات في نوافذ منفصلة، إلا أن الأمر انتهى به إلى ابتكار أكثر الأدوات إزعاجاً على مواقع الانترنت.

وأفاد زوكرمان : “لقد كانت وسيلة لربط الإعلان مع صفحة المستخدم دون وضعه مباشره على الصفحة، الأمر الذي أحس المعلنين بالقلق حياله وافترضوا ضمناً بوجود رابطة بين العلامة التجارية ومحتوى الصفحة”، وأضاف زوكرمان بأنّ “نوايانا كانت حسنة.”

يعمل زوكرمان حالياً كمدير للمركزالإعلامي المدني وباحث رئيسي في ميديا لاب، لدى معهد ماساتشوستس التقني “M.I.T”. ويود زوكرمان لو أن الانترنت يتطور بطريقة لا تعتمد على دعم الشركات الإعلانية، ويقترح اعتماد وسائل أخرى، مثل زيادة استخدام نماذج الاشتراك، أو دفع مبالغ صغيرة مباشرة للمبتكرين العاملين على صنع المحتوى.

وكتب زوكرمان : “لقد عملت لفترة عشرين عاماً في المواقع التي تدعمها الشركات الإعلانية، ويمكننا أن نرى أن النموذج الحالي يعتبر سيئاً وغير قابل للاستمرارية.”