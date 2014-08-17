وحيد حامد لـ«ONA» : الجماعات المتطرفة صناعة أمريكية.. والحكومة الحالية ضعيفة.. والتهديد بثورة جديدة كلام فارغ

حوار- مارينا ميلاد

>تصوير- محمد سيد

وحيد حامد: الجماعات المتطرفة صناعة أمريكية.. والحكومة الحالية ضعيفة

,,التيارات الدينية تسعى لحل محل الإخوان .. والخلايا النائمة للجماعة ستدعمهم فى الانتخابات

,, نجل “البنا” أراد الحصول على أموال مقابل عرض”الجماعة”.. و الجزء الثاني قريبًا

,, “حماس” تخدم مصالح إسرائيل و قسمت فلسطين.. ومصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية

,,الإعلام يعتمد على البلبلة والمبالغة .. وسوف ينتهي زمن برامج التوك شو

> أكد الكاتب والسيناريست الكبير، وحيد حامد ، إن مشروع قناة السويس الجديدة جزء من حل الأزمة الاقتصادية، التي يحتاج حلها إلى العمل والإنتاج وإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة عن العمل، مشيرًا إلى أن قرار رفع الأسعار بشكل جزئى قرار صائب نحو إصلاح الاقتصاد، و كان لابد إصداره منذ سنوات.

وأضاف حامد ، خلال حواره مع وكالة أنباء “ONA” ، إن الحكومة الحالية ضعيفة وتشبه الحكومات السابقة، مؤكدًا على ضرورة المواجهة القوية لكافة الأعمال الإرهابية ، موضحًا أن مصر تواجه حربًا من قطر و تركيا و الولايات المتحدة ، التى صنعت التنظيمات المسلحة لتفتيت الجيوش العربية.

وإلى نص الحوار:

فى البداية، ماذا تقول عن مشروع قناة السويس الجديدة، وهل تراه بداية لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ؟

أتمنى أن يكتمل و ينجح، لأن المصريين حفروا قناة السويس المرة الأولى بالسُخرة ، لكن القناة الجديدة يتم حفرها بإرادة و إمكانيات و أيادي مصرية خالصة، وهذا شيئًا طيبًا سيذكره التاريخ فى حق المصريين، و هي تعد جزء من حل الأزمة الاقتصادية و ليس الحل الوحيد للأزمة.

ما تقيمك لأداء الحكومة الحالية تجاه الآزمات خاصة أزمة الكهرباء والأزمة الاقتصادية والأوضاع الأمنية ؟

الحكومة الحالية تشبه الحكومات السابقة؛ وتحاول أن تُجمل نفسها فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية والأمنية، من خلال إطلاق وعود براقة وتصريحات استهلاكية للإعلام، وهذا ما لا ينطبق على الحكومة الجادة أو صاحبة اليد القوية؛ فليس هناك خُطوة للامام في أي شئ، كما يوجد أزمات لا تسطيع وضع حلول مبدئية لها مثل أزمة انقطاع الكهرباء، لكن قرار رفع الاسعار خطوة جديدة نحو إصلاح الاقتصاد، و كان لابد من إصداره منذ سنوات.

برأيك ما الحلول لتلك الآزمات ؟

لابد من إعادة فتح المصانع والشركات المغلقة منذ 3 سنوات ، والاهتمام بالأراضى الزراعية ،بالإضافة إلى اتجاه المواطنين للعمل الجاد و الإنتاج و ترشيد الاستهلاك، و من الناحية الأمنية نحتاج إلى مواجهة قوية من الحكومة و الاستعداد و التأهب الدائم وأقصى درجات الحذر من جانب قوات الأمن .

كيف ترى الموقف الدولي تجاه مصر خاصة الولايات المتحدة و تركيا و قطر، وتوجه السيسي لروسيا ؟

الولايات المتحدة وقطر وتركيا تحالف يحاول تحقيق مصالحه فى منطقة الشرق الأوسط وخطته لتقسيم العالم العربي، و هو ما حاولوا صنعه من خلال مساعدة الإخوان فى تولي الحكم ، لكن ثورة30 يونيو أحبطت تلك المخططات ، و لذلك فمن الطبيعي أن يتأخذوا موقفاً عدائياً من الجيش و الشعب المصري ، و سيتسمروا فى الحرب ضد مصر ظنا منهم أن الأحوال ستتغير؛ فقطر دولة صغيرة تريد الزعامة التى لا تمتلك مقوماتها ، وتركيا دولة ظلت متحالفة مع الاستعمار لسنوات طويلة وهى سياسية متأصلة لديها، و الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها ، ولذلك كونت التنظيمات الإسلامية المسلحة مثل داعش و غيرها لقتال الجيوش العربية و تفتيتها، وهى العدو الأول للشعوب العربية ، أما عن توجه السيسي لروسيا فهى خطوة هامة ضمن لعبة السياسة ، التى تفرض أن يكون هناك تواصل مع الجميع و عدم احتكار المصالح على جهة بعينها.

هل قابلت الرئيس السيسي، وما الرسالة التى تريد توجيهها له الآن ؟

نعم مرة واحدة، عند لقائه مع وفد الفنانين قبل الانتخابات الرئاسية، و لا استطيع توجيه رسالة محددة له، لأنه مازال حتى الآن تحت الاختبار و لا نستطيع تقيمه ، و ما علينا سوى الدعاء له بالتوفيق فى مهمته.

ما رأيك فى وصف بعض السياسيين الموقف المصري بالمتخاذل تجاه ما يحدث فى غزة، والمطالبة بفتح معبر رفح؟

كل حروب مصر مع إسرائيل كانت بسبب القضية الفلسطينية و مصر قدمت كل ما لديها تجاهها، لكن لا يمكن أن نسمح لحماس أن تقتطع جزءًا من الأراضى المصرية لصالحهم ؛ فهى تخدم مصالح إسرائيل بدليل انها قسمت فلسطين إلى حكومتين غزة و الضفة ،وقسمت الشعب الفلسطيني فى الوقت الذى يحتاج إلى التوحيد،و تعرضنا للأذى منها منذ 25 يناير و حتى حكم مرسي، وإغلاق معبر رفح شأن مصري وليس من حق أحد معارضته .

مسلسل الجماعة عرض قيام الإخوان بتخزين الأسلحة وتجنيد الشباب و إجبار النساء والأطفال على نزول المظاهرات، كيف كونت رؤيتك عن الجماعة فى تلك الفترة ؟

اعتمدت فى المسلسل على كل ما كُتب عن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، والرجوع إلى أساتذة تاريخ لتصحيح الإخطاء ، وليس مذكرات حسن البنا، لأنها خضعت لبعض التعديلات من جانب الجماعة وأسرته و كذلك لم أرجع إلى جهاز أمن الدولة لانه أحد الاطراف، و بالتالي كان أفعال تلك الجماعة واضحة لمن قرأ تاريخهم، ولكنها ظهرت تمامًا بعد فترة حكمهم.

ولماذا رفع نجل حسن البنا دعوى قضائية لوقف عرضه؟

هجوم نجل حسن البنا على المسلسل سببه أنه يريد الحصول على أموال مقابل عرض قصة حياة والده و طلب الإذن منه قبل البدء فى المسلسل، و لكن حسن البنا شخصية عامة من حق أى عمل أن يتناول قصته دون الرجوع لعائلته وفقا للقانون، وما ذُكر عنها موثق تاريخياً.

و ماذا عن مضمون الجزء الثاني وموعد عرضه ؟

الجزء الثاني يتناول ما بعد وفاة حسن البنا وما تلاه من أحداث تاريخية باليوم وليس بالشهر أو السنة، واقتربت من الانتهاء من نصف الحلقات ، و لا أعلم إذا كانت الاحداث ستصل إلى فترة حكم مرسي أم لا ، أما عن الشخصيات فسيحدث تغيرات كثيرة ، لكن لم يتم الاستقرار على طاقم العمل حتى الآن ، والعمل غير مرتبط عرضه بشهر رمضان ، و سيتم عرضه فور الانتهاء من تصويره.

من خلال دراستك لتاريخ الإخوان،هل ترى أن منهجهم اختلف منذ تأسيس البنا الجماعة ؟

المنهج لم يتغير، و لكن حدثت بعض الاختلافات مثل أن حسن البنا كان يحارب الأحزاب و يقول إنها تفسد الامة لكنهم قاموا بإنشاء حزب سياسي فيما بعد، و تعاونوا مع الحكومات المختلفة لخدمة مصالحهم .

بما تفسر ظهور جماعات مسلحة مثل ( أنصار بيت المقدس – أجناد مصر– جبهة النصرة – داعش) ، و محاولتها لاجتذاب الشباب ؟

كل هذه الجماعات واحدة و أهدافها مشتركة و إن اختلفت مساميتها ،والولايات المتحدة هى من صنعتها لتحقيق أغراضها فى المنطقة ، وتعمل على مسح العقول و السيطرة الفكرية و النفسية لجذب عدد أكبر من الشباب لها لتدعيمها ، و هو ما سيزداد خلال الفترة القادمة.

زادت فى الفترة الاخيرة نسبة الإلحاد بين الشباب ، هل ترى لتلك الجماعات المتطرفة دور فى ذلك ؟

الدين الإسلامى دين عظيم، ما تفعله تلك الجماعات من قتل وتعذيب و اغتصاب و جرائم عدة تحت مسمى الدين، يجعل الشباب ينفرون من الدين الذى يسمح بذلك، و البعض يجبرهم على ارتكاب أفعال بدعوى خدمة الاسلام و يصدرون فتاوى غير معلوم مصدرها و صحتها ، وهو الأمر الذى سيتسبب بالتأكيد فى زيادة نسبة الإلحاد.

وماذا عن دور التيارات الدينية كالجماعة الإسلامية و الدعوة السلفية فى الوقت الحالي؟

التيارات الدينية حالياً تريد أن ترث الإخوان فى الشارع المصري و يكونوا بديلاً عنها، و جميعم ضد مصلحة الوطن ؛ فالسلفيين أخطر من الإخوان و الجماعات الإسلامية أخطر منه الاثنين ؛ فهم يريدون إحياء الدولة الإسلامية ذات الخلافة و تدمير الدولة المدنية، وسوف يشاركون بكل قوتهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة و ستدعمهم خلايا الاخوان النائمة.

ذكرت من قبل أن مبارك لم يأخذ حقه فى مواقف كثير قام بها، ماهى ؟ ، وما رأيك فى التهديد بالقيام بموجة ثورية جديدة فى حال الحكم على مبارك بالبراءة أو حكم مخفف فى 27 سبتمبر المقبل؟

مبارك له مميزات مثلما كان له عيوب، ولا أستطيع الحديث عنه إلا أن يصدر الحكم فى قضيته، والتهديد بثورة جديدة فى 27 سبتمبر فوضى و “كلام فارغ” ، و من لدية اعتراض فعليه الرجوع لمحكمة النقض و اتباع الاجراءات القانونية ؛ فالقاضى يحكم بمستندات و لابد أن يحترم ما يصدره.

لماذا هاجمت المرشح الرئاسى حمدين صباحي؟

> لم أهاجمه ؛ فهو رجل سياسى له كل الاحترام ، لكن قلت إنه يسعى للوصول للسلطة بكل قوته ، و هو غير مؤهل لذلك.

فيلم دم الغزال ناقش فكرة استقطاب الجماعة الاسلامية لاحد البلطجية لتحقيق مصالحهم ، و طيور الظلام تناول العلاقة بين الحزب الوطنى و الإسلاميين ، و الارهاب و الكباب تورط مواطن بسيط و تحوله لإرهابي ، كيف رأيت ذلك منذ ما يقرب من 15 عام ؟

الاخوان كانوا دائما متحالفين مع النظام، و يعارضونه ظاهريا ؛فضعف الحكومات هو من قوى شوكة الإخوان ، و هذا كان معروف لكن لا أحد كان يريد سماعه وقتها ،وهو ما تم تناوله فيلم طيور الظلام ، و فى دم الغزال تم عرض أفعال الجماعات الاسلامية المعروفة ايضا و هى استقطاب من يلجأ لها لتحقيق مصالحها،أما فيلم الإرهاب والكباب فتناول قصة مواطن تحول فجأة لإرهابي، و هو ما يظهر كثيرا فى الفترة الحالية .

لكن بعض الأفلام ربما وجهت رسالة من نوع آخر مثل اللعب مع الكبار و النوم فى العسل ، ما هى ؟

اللعب مع الكبار كان ضد الفساد السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، النوم فى العسل صرخة شعب لابد أن يستيقط و يفوق ، و انتهى أمام مجلس الشعب ، وجميعها كانت رؤى مستقبلية لما يحدث فى مصر.

كيف ترى أوضاع الفن و الثقافة فى الوقت الحالي ؟ وما دور الدولة تجاههما؟

كانت وزارة التعليم فى الخمسينيات و الستينيات تصدر سلسلة تسمى الألف كتاب ، و وزارة الثقافة تصدر سلسلة تسمى المسرح العالمى، إضافة إلى إصدار الروايات و إنتاج الافلام، أما الآن فالسينما والدراما و المسرح و الثقافة بشكل عام فمجرد صفائح فارغة تحدث ضجيج ليس أكثر؛ و دور الدولة هو الدعم المالي لوزارات الثقافة و التعليم و الشباب ، و فتح قصور الثقافة، التى أغلقت و استقطب الاخوان العاملين فيها ، و على الإعلام دور لنشر الثقافة و الاهتمام بالمفكرين.

ما رأيك فى تجربة مروان حامد الإخراجية.. وهل شاهدت فيلمه الأخير الفيل الأزرق ؟

شاهدت فيلم الفيل الأزرق وأعجبني، و لا أستطيع القول أكثر من ذلك لأن شهادتى مجروحة كون ابنى مخرج العمل.

كيف أثرت البيئة الريفية التى نشأ بها وحيد حامد فى شخصيته و فى فكره ؟

الطبيعة فى محافظة الشرقية كانت نقية جدًا وتأثرت بيها فى كل الأفكار ووجهات النظر التى كونتها، و ساعدتني على القراءة لمصطفى المنفلوطى و نجيب محفوظ و طه حسين و يوسف السباعى و جمال الغيطانى و الأدب الانجليزي، و من بعدها تعلمت الكتابة و التأليف .

كون وحيد حامد و عادل امام و شريف عرفة ثلاثى ناجح، هل ذلك لتوافق الافكار بينكم؟ ، وهل اجتمعتم على انتقاد التيار الدينى المتطرف ؟

بالتأكيد اتفقنا فى الأفكار، و كان كل منا مناسب فى دوره فى تلك الفترة و لهذه الأفلام، و فكرة مهاجمة التطرف فتبدأ من المؤلف و لكنهم اتفقوا عليها.

بعد انتقادك ممارسات الجهاز الأمني و الفساد السياسي في أفلامك، هل ترى الوضع تغير فى الوقت الحالي؟

الفساد و الممارسات القمعية لن تنتهي، و لكن تختلف بحسب الحاكم القوى الذى يستطيع تقليل حجم الفساد، مثل ايام عبد الناصر ، لكنه زاد مع الانفتاح أيام الرئيس السادات و استشرى فى عهد مبارك، و مازال هناك فساد و ممارسات الأمنية قمعية حتى الآن و كلما زاد الإرهاب زادت الموجهات الأمنية.

وما رأيك فى دور الإعلام؟

أنا ساخط على الإعلام ، الذى يسعى لجذب الاعلانات عن طريق البلبلة و المبالغة ؛ فنحن مقبلين على زمن انتهاء برامج التوك شو لان المواطنين حدثت لهم حالة من التشبع لما يقدمه الاعلام المصرى بلا استثناء ؛ فالاعلام يحتاج إلى اعادة نظر و وعى من القائمين عليه.

هل هناك عداء بين أفلام وحيد حامد و الرقابة؟

الرقابة يحكمها قانون نلتزم به جميعا و يمكن أن نختلف لكن لا تصل إلى مرحلة العداء ، و يجب أن تؤدى الرقابة دورها و بقوة ، خاصة فى ظل ما نشاهده من أعمال دون المستوى.

ما العمل الذي تابعته و نال إعجابك فى رمضان الماضي؟

شاهدت السبع وصايا وسجن النسا حتى منتصف الحلقات وكنت مبهورًا بالمسلسلين ، لكن وقعا في الأخطاء الدرامية كالمبالغة والافتعال والتطويل فى المشاهد .