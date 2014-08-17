«جنح نجع حمادي» تتنحى عن نظر محاكمة 36 من الإخوان

قررت محكمة جنح نجع حمادي، الأحد، التنحي عن نظر محاكمة 36 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة فرشوط، وحرق الوحدة البيطرية بدائرة المركز، والتورط في أعمال عنف وشغب، لاستشعارها الحرج.

بدأت أحداث القضية في 16 أغسطس من العام الماضي عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، حيث قام عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بإلقاء زجاجات مولوتوف على مبنى الوحدة البيطرية وحاولوا اقتحام قسم شرطة فرشوط وتصدت لهم قوات الأمن وأطلقت قنابل مسيلة للدموع وأعيرة نارية في الهواء حتى تمكنت من تفريقهم، وعززت قوات الأمن من تواجدها أمام القسم خشية محاولة اقتحامه مجددا.

ومن أبرز المتهمين في القضية الدكتور عز الدين الكومي، عضو مجلس الشورى السابق، عن جماعة الإخوان ومحمود عبدالمقصود القيادي البارز بجماعة الإخوان بنجع حمادى، وشهدت الجلسة حضور 6 متهمين، وتغيب 30 متهما هاربًا.