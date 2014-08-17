9 معلومات ربما لا تعرفها عن صدام حسين

اضطرابات قوية تشهدها العراق منذ 11 عامًا، إبان منذ الغزو الأمريكي لأرض بابل، حيث بدأت الأحداث بسقوط حكم الرئيس الراحل، صدام حسين، مما أدى لظهور جماعات إرهابية تسببت في إراقة دماء مواطني بغداد، على يد «داعش» و«القاعدة»، بالإضافة إلى مطالبة طوائف بالاستقلال كالأكراد، ومعارك دامية بين السنة والشيعة.

ويعتبر «صدام» من أكثر الزعماء العرب، إثارة للجدل، فالبعض يتهمه بأنه «ديكتاتور وسفاح»، وآخرون يصفونه بـ«البطل» و«الشهيد».

في التقرير التالي، نستعرض أبرز 9 معلومات ربما لا تعرفها عن الرئيس العراقي الراحل، حسبما جاء في «الجزيرة. نت» و«بي بي سي عربي».

1- امتلك صدام أعلى رتبة عسكرية في العالم وهي «مهيب الركن».

2- خاض أطول حرب في تاريخ العراق من 1980 إلى 1988، لمدة 8 سنوات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مليون شخص.

3- فكر صدام في إنتاج سلاح نووي، واستعان وقتها بالعالم الذري المصري، يحيى المشد، لتطوير فكرته، ولكن قصفت إسرائيل المفاعل النووي أثناء حرب الخليج الأولى.

واغتيل «المشد» وبررت إسرائيل، التي كان مناحيم بيجن، رئيس وزرائها، آنذاك، قصف المفاعل بأن العراق كان يطور أسلحة نووية، لكن القصف أدين، حينئذ، على نطاق واسع حتى من قبل الحليف التقليدي لإسرائيل أي الولايات المتحدة، التي دعمت قرارًا للأمم المتحدة بتوبيخ إسرائيل.

4- عام 1988، استخدم «صدام» غاز «الخردل والسارين والأعصاب» للهجوم على مدينة حلبجة الكردية، لمساندة الأكراد إيران في حربها ضد العراق، وسميت بـ«عملية الأنفال»، وقدر عدد الضحايا من الأكراد بـ50 ألف إلى 100 ألف قروي بين قتيل ومفقود، وأزيلت مئات القرى عن الوجود.

5- أول حاكم عربي يهدد دولة عربية شقيقة، ويحتلها، وتمثل في احتلاله للكويت في 1991.

6- قصف عدة مواقع إسرائيلية في تل أبيب وحيفا وغيرها بـ39 صاروخ سكود في حرب الخليج الثانية، عام 1991، وأعلنت إسرائيل أنها لن تنجر إلى القيام برد على الصواريخ العراقية واعتمدت بدلًا من ذلك على حماية صواريخ باتريوت الأمريكية، التي نشرت حول إسرائيل بسرعة.

7- في نهاية 1994، أصدر قرارًا بإقامة حد السرقة، كما شدد «صدام» في عقوبة «تجريم اللواط»، فأمر بإلقاء 3 من عناصر قواته (نخبتة وجنده الخاص) من أعلى مبنى في مدينة البصرة كعقاب لهم، وأمر بمصادرة أملاك كل من يدعي كذبًا وبهتانًا، نسبه للنبي وأهل البيت، وذلك للحد من ابتزاز الناس.

8- في التسعينات من القرن الماضي، قرر بمنع فتح أي حانة أو خمارة جديدة في العراق، وأمر بإغلاق العاملة منها وحول حانة كبيرة ببغداد إلى مسجد جامع الحق، وفتح صدام حسين باب مشاركة المرأة في الجيش ولكنه اشترط عليها شرطين اثنين: أن يكون لباسها ساترًا محتشمًا وأن تضع الحجاب الشرعي على رأسها.

9- أول حاكم عربي ينطق الشهادة عند وفاته على الهواء مباشرة، وهو يعدم شنقًا.