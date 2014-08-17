القبض علي أبو عبيدة القيادي بـ«الجماعة الإسلامية» مختبئًا لدي شقيقته بالمنيا

ألقت قوات الأمن، منذ قليل، القبض علي أبو الهوي طلعت عبد الغني الشهير بأبوعبيدة القيادي بالجماعة الإسلامية بالمنيا.

كان اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، قد تلقي اخطارا من اللواء هشام نصر مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بتمكن قوة امنية من قسم المنيا بقيادة الرائد عمرو حسن من ضبط ابو الهوي طلعت عبد الغني الشهير بابوعبيدة مختبئا لدي شقيقته بالمنيا الجديدة.

يذكر أن ابو عبيدة أحد المتورطين في أحداث العنف التي شهدتها محافظة المنيا العام الماضي في 14 أغسطس في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة

> كما ان المتهم مطلوب علي ذمة 4 قضايا اخري تحريض علي العنف والتظاهر.