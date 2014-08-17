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الأوبرا تخصص حفلًا شهريًا لدعم «تحيا مصر»

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الأوبرا تخصص حفلًا شهريًا لدعم «تحيا مصر» الأوبرا تخصص حفلًا شهريًا لدعم «تحيا مصر»

الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة

وافق الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، على قرار مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم على اقامة حفل فنى شهرياً يخصص ايراداته بالكامل لصالح صندوق تحيا فى استجابه للمبادره التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح ومشاركة فى دعم الاقتصاد المصري، وقررت رئيسة الاوبرا اقامة حفلات دورية فى موقع العمل بمشروع قناة السويس الجديدة تحفيزا للعاملين بها .

ورحبت رئيسة الاوبرا بجميع الفنانين من المصريين والعرب الذين يرغبون فى المشاركة بهذة الحفلات على فرق الاوبرا متبرعين باجورهم لصالح الصندوق واضافت عبد الدايم ان دعم الاقتصاد المصري واجب وطنى تشارك فيه دار الاوبرا المصرية كأحد المؤسسات الفنية والوطنية من أجل عبور مصر الى المستقبل المشرق الذى ننشده جميعا مؤكدة ان الفن له دور بارز وفعال فى دفع عجلة البناء والتنمية .

وناشدت رئيسة الاوبرا، جموع المصريين وخاصة جمهور الاوبرا المشاركة فى دعم صندوق تحيا مصر مؤكده ان مع بزوغ شمس مصر الجديدة والحديثة التى نأملها وحالة الاستقرار التى لمسناها جميعاً ، بدات مصر تسترد عافيتها الاقتصادية التى سوف تنعكس على الحالة الثقافية والفنية فى رسالة هامه الى العالم أجمع مفادها السلام والاستقرار والانتصار على كل من يحاول ان يحيك المؤمرات للوطن .

وأوضحت عبد الدايم، أن دار الاوبرا المصرية ستواصل رسالتها التنويرية فى ربوع مصر ولن تطفئ مصابيحها التى يشعلها الجمهور فى جميع مسارحها فمصر أمة الريادة الفكرية والإنسانية للبشرية ، وهي ريادة لا تعرف الجموح أو التعصب ومسئوليتنا الان نسموا ونرتقي بثقافتنا وفنوننا ونؤدى دورنا تجاه الوطن والشعب المصري ، وهي مهمتنا خلال المرحلة المقبلة مؤكدة ان الاوبرا تسعى بكامل طاقتها من اجل تقديم ما يليق بمصر ومكانتها ، تاريخها وحضارتها ، وبشعبها الابي المناضل واختتمت حديثها مردده تحيا مصر .

 

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